Видеообзор матча Кубка УЕФА, в котором "Кайрат" трижды отыгрался, но потом удалили голкипера, тренера и президента

После этого алматинцы пропустили два гола и проиграли.
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Фото с сайта АФК "Кайрат"
Предлагаем вашему внимание видеообзор заключительного матча Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу между алматинским "Кайратом" и испанским "Интер-Мовистар".
Игра группы D, проходившая в испанском Торрехон-де-Ардосе, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры "Кайрат" трижды выступал в роли отыгрывающегося.
Ключевые события произошли во втором тайме, когда у "Кайрата" удалили поочередно со скамейки президента клуба Кайрата Оразбекова и главного тренера Какау, которые получили красные карточки, а затем и голкипера Игиту. После этого алматинцы пропустили один гол в меньшинстве, а второй с пенальти.
Таким образом, "Интер-Мовистар" с девятью очками стал победителем группы D и сыграет в "Финале четырех", где получит возможность защитить титул действующего победителя Кубка УЕФА. "Кайрат" с шестью баллами стал вторым.
Ранее в "Финал четырех" пробились испанская "Барселона", португальский "Спортинг" из Лиссабона и венгерский "Дьер".
Игра группы D, проходившая в испанском Торрехон-де-Ардосе, завершилась со счетом 5:3 в пользу хозяев. При этом по ходу игры "Кайрат" трижды выступал в роли отыгрывающегося.
Ключевые события произошли во втором тайме, когда у "Кайрата" удалили поочередно со скамейки президента клуба Кайрата Оразбекова и главного тренера Какау, которые получили красные карточки, а затем и голкипера Игиту. После этого алматинцы пропустили один гол в меньшинстве, а второй с пенальти.
Таким образом, "Интер-Мовистар" с девятью очками стал победителем группы D и сыграет в "Финале четырех", где получит возможность защитить титул действующего победителя Кубка УЕФА. "Кайрат" с шестью баллами стал вторым.
Ранее в "Финал четырех" пробились испанская "Барселона", португальский "Спортинг" из Лиссабона и венгерский "Дьер".