Надеюсь, матч с "Интером" принесет нам путевку в "Финал четырех" - игрок "Кайрата"

Бразильский легионер пополнил алматинский клуб в межсезонье.
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Рего Тайнан. Фото с сайта АФК "Кайрат"
Нападающий "Кайрата" Рего Тайнан, оформивший дубль в матче с "Брагой" (4:1), подвел итоги второй встречи в Испании.
"Мы всегда думаем только о победе, я рад, что мне удалось забить два мяча, да и в целом "Кайрат" провел хороший матч. Мои голы - это труд всей команды, мы выполняли те рекомендации, которые давал Какау. Теперь готовимся к последней игре в группе, которая, надеюсь, принесет нам путевку в "Финал четырех".
Я не думаю, что во втором тайме с "Брагой" стали играть расслабленно, просто Какау применил ротацию состава, многие лидеры находились на скамейке большую часть тайма", - приводит слова бразильца официальный сайт АФК "Кайрат".
Отметим, "Кайрат" победил португальскую "Брагу" (4:1) во втором матче Элитного раунда в Испании. 26 ноября алматинцы проведут заключительный матч группового этапа с "Интер Мовистаром". Победитель квартета сыграет в "Финале четырех" Кубка УЕФА в апреле следующего года на площадке одного из участников.
"Мы всегда думаем только о победе, я рад, что мне удалось забить два мяча, да и в целом "Кайрат" провел хороший матч. Мои голы - это труд всей команды, мы выполняли те рекомендации, которые давал Какау. Теперь готовимся к последней игре в группе, которая, надеюсь, принесет нам путевку в "Финал четырех".
Я не думаю, что во втором тайме с "Брагой" стали играть расслабленно, просто Какау применил ротацию состава, многие лидеры находились на скамейке большую часть тайма", - приводит слова бразильца официальный сайт АФК "Кайрат".
Отметим, "Кайрат" победил португальскую "Брагу" (4:1) во втором матче Элитного раунда в Испании. 26 ноября алматинцы проведут заключительный матч группового этапа с "Интер Мовистаром". Победитель квартета сыграет в "Финале четырех" Кубка УЕФА в апреле следующего года на площадке одного из участников.