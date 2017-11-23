"Кайрат" одержал вторую победу перед игрой с действующим чемпионом в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу

Команды встретятся в заключительном туре.
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Фото с официального сайта "Кайрата"
Алматинский "Кайрат" одержал вторую победу в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу в Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанского клуба была португальская "Брага/ААУМ". Игра группы D завершилась победой "Кайрата" со счетом 4:1.
На 11-й минуте Тайнан забил первый мяч "Кайрата", на 14-й Маринью отправил мяч в свои ворота, а на 20-й все тот же Тайнан оформил дубль. После перерыва "Брага/ААУМ" усилиями Руана на 29-й сократила счет, но окончательный результат установил гол вратаря "Кайрата" Игиты на 37-й.
Напомним, в первом туре "Кайрат" победил румынскую "Деву" (5:2), а испанский "Интер-Мовистар" разгромил "Брагу/AAУМ" (7:0).
В ночь с 25 на 26 ноября "Интер-Мовистар" в рамках второго тура сыграет с "Девой". Игра начнется в 02:30 по времени Астаны.
Заключительные матчи пройдут завтра, 26 ноября. В 21:30 встретятся "Дева" и "Брага/ААУМ", а в 23:55 прозвучит стартовый свисток во встрече "Кайрат" - "Интер-Мовистар".
В "Финал четырех" выйдет победитель группы. Отметим, что "Интер-Мовистар"- действующий обладатель Кубка УЕФА, а "Кайрат" в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.
Соперником казахстанского клуба была португальская "Брага/ААУМ". Игра группы D завершилась победой "Кайрата" со счетом 4:1.
На 11-й минуте Тайнан забил первый мяч "Кайрата", на 14-й Маринью отправил мяч в свои ворота, а на 20-й все тот же Тайнан оформил дубль. После перерыва "Брага/ААУМ" усилиями Руана на 29-й сократила счет, но окончательный результат установил гол вратаря "Кайрата" Игиты на 37-й.
Напомним, в первом туре "Кайрат" победил румынскую "Деву" (5:2), а испанский "Интер-Мовистар" разгромил "Брагу/AAУМ" (7:0).
В ночь с 25 на 26 ноября "Интер-Мовистар" в рамках второго тура сыграет с "Девой". Игра начнется в 02:30 по времени Астаны.
Заключительные матчи пройдут завтра, 26 ноября. В 21:30 встретятся "Дева" и "Брага/ААУМ", а в 23:55 прозвучит стартовый свисток во встрече "Кайрат" - "Интер-Мовистар".
В "Финал четырех" выйдет победитель группы. Отметим, что "Интер-Мовистар"- действующий обладатель Кубка УЕФА, а "Кайрат" в прошлом сезоне выиграл бронзовые медали.