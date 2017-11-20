Уже сегодня, 24 ноября, "Кайрат" проведет второй матч на турнире.
Алматинский "Кайрат" стартовал с победы в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первом туре Элитного раунда, матчи которого проходят в испанском городе Торрехон-де-Ардос, соперником "Кайрата" была румынская "Дева". Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу подопечных Какау.
Счет в матче уже на второй минуте открыл капитан "Девы" Мариус Матей. Отыграться алматинцы смогли спустя пять минут, а автором мяча стал игрок сборной Казахстана - Лео. Причем еще до перерыва "Кайрат" смог выйти вперед. Гол на свой счет записал голкипер алматинцев и сборной Казахстана Игита.
Во втором тайме, а именно на 22-й минуте, Хоссейн Тайеби сделал счет 3:1 в пользу "Кайрата". Следующий гол пришлось ждать десять минут и снова его забили футболисты "Кайрата", дубль оформил Лео. Однако довольно быстро таким же достижением отметился и Матей. Однако не прошло и минуты, как игроки "Кайрата" оформили еще один дубль. Его автором стал Тайеби.
Позже в другом матче этой группы сыграют испанский "Интер Мовистар" и португальская "Брага". Уже сегодня, 24 ноября, "Кайрат" проведет второй матч на турнире. Соперником алматинцев будет "Брага". Стоит отметить, что в "Финал четырех" выйдет победитель группы.