Нам надо было забивать восемь-девять голов, но это оказалось невозможно - Какау о матче с "Брагой"

В последней игре Элитного раунда алматинцы встретятся с "Интер Мовистаром".
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Какау. Фото с сайта АФК "Кайрат"
Главный тренер "Кайрата" Какау прокомментировал игру своей команды против португальской "Браги" (4:1) в рамках Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу в Испании.
"Первый тайм у нас получился, выиграли 3:0, но могли забить и больше. Во втором тайме заработали четыре фола и стали играть иначе. Я был спокоен по поводу счета, "Интер" забил "Браге" семь мячей, соответственно, нам было необходимо забивать восемь или девять голов, но это было практически невозможно. Главное, что сейчас у нас все здоровы, теперь мы думаем только о матче с "Интером", - приводит слова тренера официальный сайт АФК "Кайрат".
Напомним, "Кайрат" обыграл португальскую "Брагу" (4:1) во втором матче Элитного раунда в Испании. 26 ноября алматинцы проведут заключительный матч группового этапа с "Интер Мовистаром". Победитель квартета сыграет в "Финале четырех" Кубка УЕФА в апреле следующего года на площадке одного из участников.
"Первый тайм у нас получился, выиграли 3:0, но могли забить и больше. Во втором тайме заработали четыре фола и стали играть иначе. Я был спокоен по поводу счета, "Интер" забил "Браге" семь мячей, соответственно, нам было необходимо забивать восемь или девять голов, но это было практически невозможно. Главное, что сейчас у нас все здоровы, теперь мы думаем только о матче с "Интером", - приводит слова тренера официальный сайт АФК "Кайрат".
Напомним, "Кайрат" обыграл португальскую "Брагу" (4:1) во втором матче Элитного раунда в Испании. 26 ноября алматинцы проведут заключительный матч группового этапа с "Интер Мовистаром". Победитель квартета сыграет в "Финале четырех" Кубка УЕФА в апреле следующего года на площадке одного из участников.