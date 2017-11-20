"Мы нанесли 51 удар, хотя забили всего 5 голов". Какау прокомментировал победу "Кайрата" на старте Элитного раунда Кубка УЕФА

Алматинский клуб обыграл "Деву" со счетом 5:2.
Сегодня 10:06
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Какау. Фото с сайта kairat-futsal.kz
Главный тренер алматинского "Кайрата" Какау прокомментировал победу в матче Элитного раунда Кубка УЕФА по футзалу над румынской "Девой".
"Нам было тяжело, поскольку мы сменили часовой пояс, это сказывается, мы быстро устали. Но мы нанесли 51 удар, хотя забили всего пять голов. На этот матч была определенная тактика, в следующий раз мы будем действовать в ином стиле. "Дева" может стать открытием для многих, и надеюсь, что с "Интером" они смогут удивить всех", - цитирует Какау сайт "Кайрата".
Напомним, "Кайрат" одержал победу со счетом 5:2. Сегодня, 24 ноября, алматинский клуб проведет второй матч на турнире. Соперником алматинцев будет "Брага".