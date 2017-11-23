Один из лидеров "Кайрата" назвал причины невыразительной игры команды во втором тайме с "Брагой"

Победитель группы D получит путевку в "Финал четырех".
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Дуглас. Фото с сайта АФК "Кайрат"
Защитник "Кайрата" и сборной Казахстана Дуглас поделился своими впечатлениями по прошедшей игре с португальской "Брагой" (4:1) в Элитном раунде Кубка УЕФА по футзалу в Испании.
- Дуглас, поздравляем вас с важной победой, но бросилось в глаза не совсем целостная игра во втором тайме. Почему так сложилось?
- Это психология, мы отлично провели первый тайм, но мы все люди, а не роботы, поэтому после перерыва действительно была некоторая расслабленность. Кроме того, мы стали думать об игре с "Интером", потому что этот матч является для нас решающим и надо подойти к нему со свежими силами. Именно поэтому Какау произвел некоторые перестановки во втором тайме.
- Готовы ли вы к очередному противостоянию с "Интером" и, в частности, к дуэли с Рикардинью?
- Он великий игрок, но я всегда говорю, "Интер" - это не только Рикардинью. Нужно быть готовым ко всему, у них один из лучших составов в мире, любой игрок может без особой потери в качестве заменить другого.
Напомним, "Кайрат" победил португальскую "Брагу" (4:1) во втором матче Элитного раунда в Испании. 26 ноября алматинцы проведут заключительный матч группового этапа с "Интер Мовистаром". Победитель квартета сыграет в "Финале четырех" Кубка УЕФА в апреле следующего года на площадке одного из участников.
- Дуглас, поздравляем вас с важной победой, но бросилось в глаза не совсем целостная игра во втором тайме. Почему так сложилось?
- Это психология, мы отлично провели первый тайм, но мы все люди, а не роботы, поэтому после перерыва действительно была некоторая расслабленность. Кроме того, мы стали думать об игре с "Интером", потому что этот матч является для нас решающим и надо подойти к нему со свежими силами. Именно поэтому Какау произвел некоторые перестановки во втором тайме.
- Готовы ли вы к очередному противостоянию с "Интером" и, в частности, к дуэли с Рикардинью?
- Он великий игрок, но я всегда говорю, "Интер" - это не только Рикардинью. Нужно быть готовым ко всему, у них один из лучших составов в мире, любой игрок может без особой потери в качестве заменить другого.
Напомним, "Кайрат" победил португальскую "Брагу" (4:1) во втором матче Элитного раунда в Испании. 26 ноября алматинцы проведут заключительный матч группового этапа с "Интер Мовистаром". Победитель квартета сыграет в "Финале четырех" Кубка УЕФА в апреле следующего года на площадке одного из участников.