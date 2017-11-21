"Барыс" вчистую проиграл третий период после того, как "Сибирь" прибавила в агрессии - эксперт

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Атлетико М Рома 2:0
Андерлехт Бавария 1:2
ПСЖ Селтик 7:1
Ювентус Барселона 0:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Иртыш Алматы 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Алматы Темиртау
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
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Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
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Петрокуб Зимбру 17:00
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Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
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Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
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Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Барыс" вчистую проиграл третий период после того, как "Сибирь" прибавила в агрессии - эксперт

По ходу игры астанинский клуб сумел отыграться с 0:2 и даже повести в счете.

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Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал третье подряд поражение "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ от "Сибири" (4:6). 

"И у "Барыса", и у "Сибири" было преимущество большинства. Российская команда показала, что умеет хорошо реализовывать численное преимущество. Был открытый и напряженный матч. К сожалению? "Барыс" вчистую проиграл третий период после того, как "Сибирь" прибавила в агрессии. Российский клуб выключил всех лидеров и тактически переиграл "Барыс". "Сибирь" настроилась очень сильно. Им очки были нужны как воздух. Добавьте к этому фактор своей площадки. 

Я уже объяснял причины неудачной серии. Есть еще один нюанс. Главный распасовщик команды Вей уезжал в расположение сборной Канады. Понятно, что он как игрок в тонусе. Однако "Барыс" тренировался без Вея, что сказалась на командных действиях.

Теперь все игры будут такие же напряженные. Не только "Барыс" спотыкается, посмотрите на "Ак Барс". Впереди их очная встреча, которая будет важной. Я считаю, что самое главное то, что казахстанская команда избавилась от комплекса "Ак Барса". Однако у соперников казахстанской команды  преимущество домашней площадки. Они лидеры своей конференции и заряжены только на победу. А "Барысу" необходимо уменьшить число удалений за игру и реанимировать эффективную связку Доуса и Вея. Если они поймают свою игру, то результат не заставит себя ждать", - отметил Шавернев.

Сама встреча, прошедшая 22 ноября в Новосибирске, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" выиграла все четыре очных матча против "Барыса" в текущем сезоне, не потеряв при этом ни одного очка.

Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против местного "Ак Барса".
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