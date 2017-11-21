"Барыс" вчистую проиграл третий период после того, как "Сибирь" прибавила в агрессии - эксперт

По ходу игры астанинский клуб сумел отыграться с 0:2 и даже повести в счете.
Сегодня 19:18
Ссылки по теме:
- Дело не в судействе. "Барыс" провел матчи самоуверенно, а против его первого звена нашли противоядие - эксперт
- Матч между "Сибирью" и "Барысом" с десятью шайбами назвали триллером
- "Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ
Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал третье подряд поражение "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ от "Сибири" (4:6).
"И у "Барыса", и у "Сибири" было преимущество большинства. Российская команда показала, что умеет хорошо реализовывать численное преимущество. Был открытый и напряженный матч. К сожалению? "Барыс" вчистую проиграл третий период после того, как "Сибирь" прибавила в агрессии. Российский клуб выключил всех лидеров и тактически переиграл "Барыс". "Сибирь" настроилась очень сильно. Им очки были нужны как воздух. Добавьте к этому фактор своей площадки.
Я уже объяснял причины неудачной серии. Есть еще один нюанс. Главный распасовщик команды Вей уезжал в расположение сборной Канады. Понятно, что он как игрок в тонусе. Однако "Барыс" тренировался без Вея, что сказалась на командных действиях.
Теперь все игры будут такие же напряженные. Не только "Барыс" спотыкается, посмотрите на "Ак Барс". Впереди их очная встреча, которая будет важной. Я считаю, что самое главное то, что казахстанская команда избавилась от комплекса "Ак Барса". Однако у соперников казахстанской команды преимущество домашней площадки. Они лидеры своей конференции и заряжены только на победу. А "Барысу" необходимо уменьшить число удалений за игру и реанимировать эффективную связку Доуса и Вея. Если они поймают свою игру, то результат не заставит себя ждать", - отметил Шавернев.
Сама встреча, прошедшая 22 ноября в Новосибирске, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" выиграла все четыре очных матча против "Барыса" в текущем сезоне, не потеряв при этом ни одного очка.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против местного "Ак Барса".
"И у "Барыса", и у "Сибири" было преимущество большинства. Российская команда показала, что умеет хорошо реализовывать численное преимущество. Был открытый и напряженный матч. К сожалению? "Барыс" вчистую проиграл третий период после того, как "Сибирь" прибавила в агрессии. Российский клуб выключил всех лидеров и тактически переиграл "Барыс". "Сибирь" настроилась очень сильно. Им очки были нужны как воздух. Добавьте к этому фактор своей площадки.
Я уже объяснял причины неудачной серии. Есть еще один нюанс. Главный распасовщик команды Вей уезжал в расположение сборной Канады. Понятно, что он как игрок в тонусе. Однако "Барыс" тренировался без Вея, что сказалась на командных действиях.
Теперь все игры будут такие же напряженные. Не только "Барыс" спотыкается, посмотрите на "Ак Барс". Впереди их очная встреча, которая будет важной. Я считаю, что самое главное то, что казахстанская команда избавилась от комплекса "Ак Барса". Однако у соперников казахстанской команды преимущество домашней площадки. Они лидеры своей конференции и заряжены только на победу. А "Барысу" необходимо уменьшить число удалений за игру и реанимировать эффективную связку Доуса и Вея. Если они поймают свою игру, то результат не заставит себя ждать", - отметил Шавернев.
Сама встреча, прошедшая 22 ноября в Новосибирске, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" выиграла все четыре очных матча против "Барыса" в текущем сезоне, не потеряв при этом ни одного очка.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против местного "Ак Барса".