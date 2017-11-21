"Барыс" и "Сибирь" показали 100-процентную реализацию большинства

Команды получили по 11 штрафных минут за матч с учетом пятиминутных штрафов за драку.
Сегодня 09:08
Ссылки по теме:
- Матч между "Сибирью" и "Барысом" с десятью шайбами назвали триллером
- "Барыс" бессилен перед "Сибирью". В плей-офф им лучше не встречаться - СМИ
- "Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ
Фото с сайта ХК "Сибирь"
Астанинский "Барыс" и новосибирская "Сибирь" показали 100-процентную реализацию большинства в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Соперники забросили по три шайбы при игре в численном преимуществе. Каждая команда получила по 11 штрафных минут за матч с учетом пятиминутных штрафов за драку.
Сама встреча, прошедшая 22 ноября в Новосибирске, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" выиграла все четыре очных матча против "Барыса" в текущем сезоне, не потеряв при этом ни одного очка.
Соперники забросили по три шайбы при игре в численном преимуществе. Каждая команда получила по 11 штрафных минут за матч с учетом пятиминутных штрафов за драку.
Сама встреча, прошедшая 22 ноября в Новосибирске, завершилась со счетом 6:4 в пользу хозяев. Таким образом, "Сибирь" выиграла все четыре очных матча против "Барыса" в текущем сезоне, не потеряв при этом ни одного очка.