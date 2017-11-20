Хоккеисты "Барыса" и "Сибири" подрались во время матча КХЛ

Игра проходила в Новосибирске.
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Константин Пушкарев. Фото пресс-службы "Барыса"
В матче регулярного чемпионата КХЛ между "Барысом" и "Сибирью" в Новосибирске случилась драка, передает корреспондент Vesti.kz.
Инцидент случился на 59-й минуте встречи в Новосибирске, когда схлестнулись защитник хозяев Максим Игнатович и нападающий гостей Константин Пушкарев. Оба игрока получили пятиминутные удаления.
Отметим, что в прошедшем матче Игнатович отметился дублем в третьем периоде, а Пушкарев - одним ассистом. По ходу игры "Барыс" уступал со счетом 0:2, затем вел - 4:3, но в итоге проиграл "Сибири" - 6:4.
Главный боец "Барыса". Что нужно знать о Константине Пушкареве
Инцидент случился на 59-й минуте встречи в Новосибирске, когда схлестнулись защитник хозяев Максим Игнатович и нападающий гостей Константин Пушкарев. Оба игрока получили пятиминутные удаления.
Отметим, что в прошедшем матче Игнатович отметился дублем в третьем периоде, а Пушкарев - одним ассистом. По ходу игры "Барыс" уступал со счетом 0:2, затем вел - 4:3, но в итоге проиграл "Сибири" - 6:4.
Главный боец "Барыса". Что нужно знать о Константине Пушкареве