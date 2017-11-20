Дело не в судействе. "Барыс" провел матчи самоуверенно, а против его первого звена нашли противоядие - эксперт

Столичный клуб проиграл два матча подряд в регулярном чемпионате КХЛ.
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Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о двух подряд поражениях "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ, которые столичному клубу нанесли "Авангард" (1:2) и "Сибирь" (0:4).
"Понятно, что судейство всегда оставляет желать лучшего. Здесь можно сказать, что отдых не пошел на пользу "Барысу". Пошла серия проигрышей. Если взять по каждой конкретной игре, то в матче с "Сибирью" два гола "Барыс" пропустил в меньшинстве. Удаления были справедливые.
Я считаю, что "Сибирь" выбрала правильную тактику и обыграла "Барыс". Найджелу Доусу не дали сыграть. Его постоянно держали вдвоем, втроем. Это помешало комбинационной игре. Хоккеисты "Сибири" нашли противоядие против звена Доуса и Вея.
Восточный дивизион неслабый. Команды все готовились, у многих основные игроки вышли из лазарета. Здесь можно сказать, что отдых не пошел на пользу "Барысу". Видимо, команда провела матчи чересчур самоуверенно. Ведь у "Сибири" нет таких больших звезд. Они выиграли благодаря командным действиям.
Всегда есть такая тенденция, что на лидера настраиваются по-особенному. Здесь нет предвзятого судейства, но "Барысу" сейчас будет непросто. После перерыва игры пошли более конкурентные и интересные. Всем нужны очки.
Сейчас "Барысу" необходимо делать выводы. Команда свалилась на четвертое место. Надеюсь, такой холодный душ принесет свою пользу и заставит перестроить игру", - отметил Шавернев.
Напомним, сегодня, 22 ноября, "Барыс" в Новосибирске проведет второй матч с "Сибирью". Встреча начнется в 18:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут QazSport и КХЛ-ТВ.
На данный момент клуб из Астаны располагается на четвертом месте Восточной конференции, набрав 58 очков в 33 играх. "Сибирь" (47 очков в 33 матчах) идет девятой на "Востоке" с отставанием в один балл от зоны плей-офф.