Дело не в судействе. "Барыс" провел матчи самоуверенно, а против его первого звена нашли противоядие - эксперт

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Эйбар Бетис 5:0
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Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 1:1
Бешикташ Порту 1:1
Наполи Шахтер Д 3:0
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
АПОЕЛ Реал М 0:6
Севилья Ливерпуль 3:3
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
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Уэльс Казахстан 01:00
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Рубин ЦСКА М 17:00
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Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
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Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
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Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
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Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
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ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
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Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
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Каспий Иртыш
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Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
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Аят Шахтер
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Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
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Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

Дело не в судействе. "Барыс" провел матчи самоуверенно, а против его первого звена нашли противоядие - эксперт

Столичный клуб проиграл два матча подряд в регулярном чемпионате КХЛ.

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3 Комментария
Фото с сайта ХК "Барыс"
Фото с сайта ХК "Барыс"

Бывший государственный тренер РК по хоккею Сергей Шавернев в беседе с корреспондентом Vesti.kz поделился мнением о двух подряд поражениях "Барыса" в регулярном чемпионате КХЛ, которые столичному клубу нанесли "Авангард" (1:2) и "Сибирь" (0:4).

"Понятно, что судейство всегда оставляет желать лучшего. Здесь можно сказать, что отдых не пошел на пользу "Барысу". Пошла серия проигрышей. Если взять по каждой конкретной игре, то в матче с "Сибирью" два гола "Барыс" пропустил в меньшинстве. Удаления были справедливые. 

Я считаю, что "Сибирь" выбрала правильную тактику и обыграла "Барыс". Найджелу Доусу не дали сыграть. Его постоянно держали вдвоем, втроем. Это помешало комбинационной игре. Хоккеисты "Сибири" нашли противоядие против звена Доуса и Вея. 

Восточный дивизион неслабый. Команды все готовились, у многих основные игроки вышли из лазарета. Здесь можно сказать, что отдых не пошел на пользу "Барысу". Видимо, команда провела матчи чересчур самоуверенно. Ведь у "Сибири" нет таких больших звезд. Они выиграли благодаря командным действиям.

Всегда есть такая тенденция, что на лидера настраиваются по-особенному. Здесь нет предвзятого судейства, но "Барысу" сейчас будет непросто. После перерыва игры пошли более конкурентные и интересные. Всем нужны очки. 

Сейчас "Барысу" необходимо делать выводы. Команда свалилась на четвертое место. Надеюсь, такой холодный душ принесет свою пользу и заставит перестроить игру", - отметил Шавернев.

Напомним, сегодня, 22 ноября, "Барыс" в Новосибирске проведет второй матч с "Сибирью". Встреча начнется в 18:30 по времени Астаны. В прямом эфире ее покажут QazSport и КХЛ-ТВ.

На данный момент клуб из Астаны располагается на четвертом месте Восточной конференции, набрав 58 очков в 33 играх. "Сибирь" (47 очков в 33 матчах) идет девятой на "Востоке" с отставанием в один балл от зоны плей-офф.

  Комментариев: 3
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Комментарии

 
 
тигр котовский Сегодня 17:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1618
Дело в судействе почему тогда Сибирь против других не находит противоядие
Ответить 2
 
Нурлан Габдулин Сегодня 18:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 109
А про дискву Фреттина почему нет комментариев?
Ответить 2
 
Tamasai Сегодня 18:28
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1529
Как раз то дело в судействе господин Шавернев
Ответить 2
 