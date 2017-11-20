Главный тренер "Барыса" назвал причины четвертого подряд поражения от "Сибири"

Евгений Корешков считает, что матч был классным.
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Главный тренер ХК "Барыс" Евгений Корешков, комментируя поражение команды от "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что доволен самоотдачей своих подопечных, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Очень интересный был матч, классный по напряжению. Высокое напряжение действительно было. Маленько в третьем периоде потеряли концентрацию. Соперник сразу наказал нас голами. Где-то в концовке нас и не хватило. А так, самоотдача... Все старались, как могли. Будем готовиться дальше", - сказал Корешков на послематчевой пресс-конференции.
Напомним, "Барыс" проиграл "Сибири" в Новосибирске со счетом 4:6. Это был второй матч команд подряд. 20 ноября они так же встречались в Новосибирске, тогда хозяева выиграли со счетом 4:0. Таким образом, "Барыс" проиграл этому клубу все четыре встречи в сезоне.
Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".
"Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ