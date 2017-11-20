Главный тренер "Барыса" назвал причины четвертого подряд поражения от "Сибири"

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Бешикташ Порту 1:1
Наполи Шахтер Д 3:0
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
АПОЕЛ Реал М 0:6
Севилья Ливерпуль 3:3
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
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Верея Этар 2:0
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Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
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Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Заблотский 1:0 КО
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:3
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 4:1
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Салават Юлаев Ак Барс 0:3
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
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Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
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Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
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Горняк Кулагер 2:3 Б
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
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Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
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ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
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Барсы Атырау Барсы Атырау-2
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Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
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Тараз Есиль СК 12:00
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Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
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Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
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Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Главный тренер "Барыса" назвал причины четвертого подряд поражения от "Сибири"

Евгений Корешков считает, что матч был классным.

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11 Комментариев
Евгений Корешков. Фото "Р-Спорт"
Евгений Корешков. Фото "Р-Спорт"

Главный тренер ХК "Барыс" Евгений Корешков, комментируя поражение команды от "Сибири" в матче регулярного чемпионата КХЛ, отметил, что доволен самоотдачей своих подопечных, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Очень интересный был матч, классный по напряжению. Высокое напряжение действительно было. Маленько в третьем периоде потеряли концентрацию. Соперник сразу наказал нас голами. Где-то в концовке нас и не хватило. А так, самоотдача... Все старались, как могли. Будем готовиться дальше", - сказал Корешков на послематчевой пресс-конференции. 

Напомним, "Барыс" проиграл "Сибири" в Новосибирске со счетом 4:6. Это был второй матч команд подряд. 20 ноября они так же встречались в Новосибирске, тогда хозяева выиграли со счетом 4:0. Таким образом, "Барыс" проиграл этому клубу все четыре встречи в сезоне. 

Следующий матч "Барыс" проведет 25 ноября в Казани против "Ак Барса".

"Барыс" пропустил шесть шайб и проиграл четвертый матч подряд "Сибири" в нынешнем сезоне КХЛ

  Комментариев: 11
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Комментарии

 
 
Kairat A. Сегодня 21:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2871
Главный тренер "Барыса" назвал причины четвертого подряд поражения от "Сибири" - И было честно если бы ответил я полный лузер и это моя вина, я поиграл Зубоку тактически!
Ответить 3
 
Жасулан Токсанбаев Сегодня 22:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 51
Да он одно и тоже говорить
KairatA. Польностю согласен
Ответить 2
 
андрей никифоров Сегодня 22:10
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 223
Ничего нового не сказал
Ответить 2
 
Арнур Далеев Сегодня 22:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 4
Вот так вот посреди сезона всех в Дубаи отпускать
Ответить 2
 
Lada Vesta Сегодня 22:23
Статус: МСМК
Рейтинг: 724
Главное, что Доус забил
Ответить 0
 
Орынбаев Марат Сегодня 22:30
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
И духу нет - признать свою вину.
Ответить 1
 
Жомарт Габдуллин Сегодня 22:32
Статус: МСМК
Рейтинг: 945
Да, проиграли, да обидно. Но все поправимо. Надо встряхнуть команду и дела наладятся. Верю в тебя и в твою команду. Все будет, как надо!!
Ответить -1
 
Самархан Абдикулов Сегодня 22:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 155
Вот так все просто, никто не виноват.
Ответить 1
 
Aslan Сегодня 22:42
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
У него все матчи классные, давно бы пора забыть это слово.......
Ответить 1
 
OMANSIO Сегодня 22:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 246
Ну если бы так было как все хотят..то мы бы были выше СКА...это спорт ..,есть взлеты и падения....и если честно ,три пятерки у нас не такие уж и мастеров тыкать ,как это требует здесь большая часть болельщиков....мы играем на своём уровне....и по большому счету ...из за того что мы высоко забрались. С нами играют как с лидером.для Барыса хорошая школа..это сродни что они играют уже в плейлист офф...и это испытание пока не проходят. Поэтому лучше сейчас найти узкие места и устранить их..чем потом в ПО....и просьба к некоторым....быть более корректными в высказываниях к главному тренеру. К команде ..к лиге....если такие умные .и знаете как сделать возглавил команду..а то с бутылкой пива и а диване у телевизора все мы офигенные спецы в хоккее....надо быть поскромнее. А если есть ценная идея то надо предлагать без оскорблений....я заприметил тут некоторых. Как выиграют нахваливают. Как проиграют хают....будете мужиками. Если заняли одну линию то держите ее до конца. За свою команду надо болеть. А не кидать в ее адрес неадекватные высказывания.
Ответить -1
 
Nurken Toishyev Сегодня 22:49
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1030
Даже великие проигрывают.У Барыса тяжелый выезд,они еще свое вытащат.
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