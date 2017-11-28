В "Астане" прокомментировали интерес "Штургарта" к Патрику Твумаси

В СМИ не раз озвучили возможность перехода игрока в клубы Европы.
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Футбольный клуб "Астана" прокомментировал корреспонденту Vesti.kz возможность перехода 23-летнего нападающего "Астаны" и сборной Ганы Патрика Твумаси в немецкий "Штутгарт".
"На текущий момент клуб официальные переговоры ни с кем не ведем. Есть договоренность с игроками и тренерами, в том числе и с Патриком, что все переговоры будут вестись после матча со "Славией", - рассказал медиа-офицер столичного клуба Дмитрий Нестеренко.
Добавим, что ранее СМИ сообщали об интересе к Твумаси со стороны шотландского "Селтика". Есть у игрока и еще несколько потенциальных вариантов - среди них присутствуют ведущие клубы Турции.
Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в киевское "Динамо"
Напомним, летом нападающие "Астаны" Патрик Твумаси и Жуниор Кабананга продлили контракта со столичным клубом на два года, и помогли команде стать четырехкратным чемпионом Казахстана.