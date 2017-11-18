Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси может перейти в киевское "Динамо"

Ганец играет в Казахстане с 2013 года.
18 ноября 23:50
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Патрик Твумаси. Фото пресс-службы "Астаны"
Нападающий "Астаны" и сборной Ганы Патрик Твумаси может перейти в киевское "Динамо", сообщает Footballtransfer.ru.
По данным издания, украинский клуб рассматривает Твумаси в качестве замены Артему Кравцу, который получил тяжелую травму.
23-летний Твумаси в этом сезоне забил три гола в четырех матчах Лиги Европы, а летом в квалификации Лиги чемпионов он отличился пять раз в шести играх. Он лучший бомбардир клуба в текущем розыгрыше еврокубков.
За "Астану" Твумаси выступает с 2013 года, лишь первую половину сезона-2014 он провел в российском "Амкаре". В 108 матчах КПЛ он забил 40 голов и четырежды становился чемпионом Казахстана.
Вместе с "Астаной" Твумаси играл в групповом раунде ЛЧ и дважды - в групповой стадии ЛЕ, а этой осенью он дебютировал в сборной Ганы, за которую успел провести две встречи.
По данным издания, украинский клуб рассматривает Твумаси в качестве замены Артему Кравцу, который получил тяжелую травму.
23-летний Твумаси в этом сезоне забил три гола в четырех матчах Лиги Европы, а летом в квалификации Лиги чемпионов он отличился пять раз в шести играх. Он лучший бомбардир клуба в текущем розыгрыше еврокубков.
За "Астану" Твумаси выступает с 2013 года, лишь первую половину сезона-2014 он провел в российском "Амкаре". В 108 матчах КПЛ он забил 40 голов и четырежды становился чемпионом Казахстана.
Вместе с "Астаной" Твумаси играл в групповом раунде ЛЧ и дважды - в групповой стадии ЛЕ, а этой осенью он дебютировал в сборной Ганы, за которую успел провести две встречи.