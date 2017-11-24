"Селтик" нацелен на игрока "Астаны" Патрика Твумаси. Предложение может быть сделано в январе - СМИ

Форвард столичного клуба в пяти матчах Лиги Европы забил четыре мяча.
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Патрик Твумаси. Фото пресс-службы "Астаны"
Шотландский футбольный клуб "Селтик" продолжает проявлять интерес к игроку "Астаны" Патрику Твумаси. Как сообщает Hitc.com, шотландцы видят в нем усиление команды для участия в Лиге Европы.
Руководство "Селтика" давно заинтересовано в Твумаси. В частности, отмечается его результативность в ЛЕ. На данный момент ганец забил четыре мяча в пяти матчах.
В сообщении также говорится, что Брэндон Роджерс, наставник "Селтика", планирует остаться в еврокубках по итогам групповой стадии Лиги чемпионов. Для этого команде необходимо удержать за собой третью строчку в квартете В. Это позволит "Селтику" пройти в плей-офф ЛЕ.
В связи с этим шотландский клуб собирается предпринять конкретную попытку заполучить Твумаси в январе.
Напомним, "Селтик" - кандидат на попадание в плей-офф Лиги Европы по итогам групповой стадии ЛЧ. На данный момент клуб с тремя очками занимает третью строчку в группе В.
Для того, чтобы квалифицироваться в весеннюю стадию еврокубков, шотландцам в последнем туре достаточно не проиграть бельгийскому "Андерлехту" с разницей больше, чем четыре мяча. Любой другой результат устроит команду. Этот матч состоится 5 декабря. Первая игра между данными клубами завершилась со счетом 3:0 в пользу "Селтика".
В свою очередь "Астана" также может выйти в плей-офф ЛЕ. В группе А С 11 очками лидирует "Вильярреал", который обеспечил себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку продолжают борьбу "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился всех шансов на выход.
Отметим, что "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Другой исход оставит казахстанский клуб на третьем месте. Решающая игра пройдет 7 декабря в Праге.
Руководство "Селтика" давно заинтересовано в Твумаси. В частности, отмечается его результативность в ЛЕ. На данный момент ганец забил четыре мяча в пяти матчах.
В сообщении также говорится, что Брэндон Роджерс, наставник "Селтика", планирует остаться в еврокубках по итогам групповой стадии Лиги чемпионов. Для этого команде необходимо удержать за собой третью строчку в квартете В. Это позволит "Селтику" пройти в плей-офф ЛЕ.
В связи с этим шотландский клуб собирается предпринять конкретную попытку заполучить Твумаси в январе.
Напомним, "Селтик" - кандидат на попадание в плей-офф Лиги Европы по итогам групповой стадии ЛЧ. На данный момент клуб с тремя очками занимает третью строчку в группе В.
Для того, чтобы квалифицироваться в весеннюю стадию еврокубков, шотландцам в последнем туре достаточно не проиграть бельгийскому "Андерлехту" с разницей больше, чем четыре мяча. Любой другой результат устроит команду. Этот матч состоится 5 декабря. Первая игра между данными клубами завершилась со счетом 3:0 в пользу "Селтика".
В свою очередь "Астана" также может выйти в плей-офф ЛЕ. В группе А С 11 очками лидирует "Вильярреал", который обеспечил себе выход в 1/16 финала с первого места. За вторую путевку продолжают борьбу "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился всех шансов на выход.
Отметим, что "Астане" для выхода в плей-офф Лиги Европы необходима только победа над "Славией". Другой исход оставит казахстанский клуб на третьем месте. Решающая игра пройдет 7 декабря в Праге.