Этой зимой Патриком Твумаси из "Астаны" интересовались три больших клуба из Турции - агент

На счету ганца 27 голов в 78 матчах КПЛ.
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Нападающий "Астаны" Патрик Твумаси этой зимой мог переехать в чемпионат Турции, где им интересуются несколько команд. Об этом в интервью Fotospor рассказал агент Хасан Эгильмез.
22-летний Твумаси выступает за "Астану" с 2013 года. Вместе с клубом он трижды становился чемпионом Казахстана, выигрывал Кубок страны и играл в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы.
"Этой зимой Твумаси очень интересовались три больших клуба из Турции, но в последний момент они отказались от этой идеи. Мне поступали звонки от нескольких команд. Не секрет, что Твумаси находится на карандаше у многих турецких клубов. Сам Патрик также открыт к предложениям из Турции", - сказал Эгильмез.
Отметим, что за четыре сезона в КПЛ Твумаси забил 27 голов и отдал 14 голевых передач в 78 матчах. В еврокубках на счету ганца четыре мяча и три ассиста в 21 игре.
Информация о возможном переходе Твумаси в зарубежный клуб появлялась и ранее. В 2015 году сообщалось об интересе к нему со стороны турецкого "Бурсаспора" и немецкого "Вольфсбурга".
Воспитанник академии ганского "Ред Булла" Твумаси всю профессиональную карьеру провел в европейских чемпионатах. До "Астаны" он играл за латвийский "Спартакс" (Юрмала), а в 2014 году полсезона выступал в российском "Амкаре", но затем вернулся в столичный клуб. В 2016 году Твумаси получил первый в карьере вызов в национальную сборную Ганы.