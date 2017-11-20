Объективно говоря, удержать Твумаси и Кабанангу будет тяжело - исполнительный директор "Астаны"

По его словам, им поступает много предложений.
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Кабананга и Твумаси. Фото пресс-службы "Астаны"
Исполнительный директор "Астаны" Кайсар Бекенов в интервью Atameken Business Channel признался, что им будет сложно удержать в составе команды нападающих Патрика Твумаси и Жуниора Кабанангу.
По его словам, оба футболиста демонстрируют высокий уровень футбола и тем самым привлекают к себе внимание. Бекенов добавил, что им поступает много предложений, но у них есть определенная договоренность с игроками.
"Объективно говоря, возможно, тяжело будет удержать Патрика Твумаси и Жуниора Кабанангу. Потому что с таким уровнем игры, который они демонстрируют... Патрик, на минуточку, стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги чемпионов - очень серьезное достижение, плюс сейчас один из лучших бомбардиров Лиги Европы. Понятно, что рано или поздно такой игрок, наверное, уйдет.
Предложения поступают, предложений много, но была договоренность и с Патриком, и с Жуниором, когда мы продлевали с ними контракт, что до конца сезона мы полностью концентрируемся на футболе. Как только завершится сезон - мы сядем, рассмотрим все предложения и примем решение. Чтобы сейчас не занимать голову игроков лишней отвлекающей информацией", - подчеркнул Бекенов.
Напомним, в июле Твумаси и Кабананга приняли предложение "Астаны" о продлении контрактов еще на два года. Их действующие соглашения были рассчитаны до конца 2017 года.
Недавно появилась информация, что Твумаси может перейти в киевское "Динамо". Также интерес к ганскому нападающему проявлял турецкий клуб.
По его словам, оба футболиста демонстрируют высокий уровень футбола и тем самым привлекают к себе внимание. Бекенов добавил, что им поступает много предложений, но у них есть определенная договоренность с игроками.
"Объективно говоря, возможно, тяжело будет удержать Патрика Твумаси и Жуниора Кабанангу. Потому что с таким уровнем игры, который они демонстрируют... Патрик, на минуточку, стал лучшим бомбардиром квалификации Лиги чемпионов - очень серьезное достижение, плюс сейчас один из лучших бомбардиров Лиги Европы. Понятно, что рано или поздно такой игрок, наверное, уйдет.
Предложения поступают, предложений много, но была договоренность и с Патриком, и с Жуниором, когда мы продлевали с ними контракт, что до конца сезона мы полностью концентрируемся на футболе. Как только завершится сезон - мы сядем, рассмотрим все предложения и примем решение. Чтобы сейчас не занимать голову игроков лишней отвлекающей информацией", - подчеркнул Бекенов.
Напомним, в июле Твумаси и Кабананга приняли предложение "Астаны" о продлении контрактов еще на два года. Их действующие соглашения были рассчитаны до конца 2017 года.
Недавно появилась информация, что Твумаси может перейти в киевское "Динамо". Также интерес к ганскому нападающему проявлял турецкий клуб.