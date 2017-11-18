"Астана" на своем поле не смогла выиграть только у "Кайрата" в КПЛ-2017

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Бунедкор Бухоро 3:0
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Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
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Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
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Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
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Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
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Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
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Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
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Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
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Химки Зенит СПб 66:76
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Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
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Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
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Караганда Иртыш-Казхром 0:3
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Брайтон Сток Сити 02:00
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ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
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Ак Барс Авангард 22:00
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Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
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Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
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Астана Арлан
Номад Алтай-Торпедо
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Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
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Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
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Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
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Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Ирак Иран 23:00
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Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
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Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
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Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
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Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
Обсуждаемые

Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Астана" на своем поле не смогла выиграть только у "Кайрата" в КПЛ-2017

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.

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18 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

"Кайрат" стал в премьер-лиге 2017 года единственным клубом, отобравшим очки у "Астаны" в столице Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.

"Астана" на своем поле провела 17 игр и только в двух из них не смогла победить. Оба раза во встречах с принципиальным соперником - "Кайратом".

Так, в десятом туре была зафиксирована ничья - 1:1. Причем столичные футболисты ушли от поражения за три минуты до конца основного времени, когда отличился Срджан Граховац. У алматинцев на 34-й минуте счет открыл Исламбек Куат

При этом в 32-м туре "Астана" уступила "Кайрату" с "сухим" счетом 0:2 (Айбол Абикен на 71-й минуте и Жерар Гоу на 89-й). Во многом благодаря этой игре алматинский клуб смог на финише сезона обойти команду Станимира Стойлова в списке самых результативных участников чемпионата. Как итог, южане завершили национальный турнир с 75 голами в активе, тем самым опередив северян всего на один мяч.

Тройку самых результативных клубов премьер-лиги-2017 замкнул "Ордабасы" - 44 гола. 

Напомним, по итогам сезона в КПЛ-2017 первое место заняла "Астана", второе - "Кайрат", третье - "Ордабасы" (впервые в своей истории). Четвертая путевка в еврокубки досталась "Иртышу". В первую лигу вылетели "Тараз" и "Окжетпес". Их места в премьер-лиге займут "Жетысу" и "Кызыл-Жар СК".

В свою очередь "Акжайык", занявший десятое место в таблице, в переходном матче оказался сильнее "Махтаарала" и этим самым продлил прописку в высшем дивизионе. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь

  Комментариев: 18
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Комментарии

 
 
WARden Сегодня 14:31
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1314
Неудобный соперник, что скажешь, да еще еврокубки параллельно, но важен конечный результат. Астана - чемпион и Астана участник групповой стадии Лиги Европы с высокими шансами на выход из группы.
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Алтай Калимов Сегодня 14:34
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2048
Вот это не новость)))
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Fankz Сегодня 15:24
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
Алтай Калимов, наш "Кайрат"-2001 стал третьим в "Первенстве РК среди юношеских команд Футбольных центров и Академий не старшее 2000 г.р.". На других сайтах пишут, что "Астана" выставила почти что свой дубль, а у нас играли детишки 2001 г.р. Победил кто, отгадай? )) Короче именно у них "право участия в квалификационном раунде Юношеской лиги УЕФА сезона 2018/19г."
Ответить 1
 
TROLLJEGEREN Сегодня 14:44
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Вести.кз, хватит устраивать срач...
Ответить -1
 
KZBOTR KZB Сегодня 14:47
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 515
Ща глорье повылазиют, у будут ныть!
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 15:01
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
KZBOTR KZB, из 4-х коментов 3 ваши, ну кто ноет и оправдывается? Ладно-ладно, все)) так сказать "понять и простить"))
Ответить 0
 
ayan_astana Сегодня 14:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Астане этот выигрыш не нужен был с учетом предстоящей более важной игры с Маккаби выигрыш которого гарантировал солидные деньги от УЕФА повысить рейтинг и подняться в группе тем более зная что предстоящая игра в КПЛ будет со слабым Акжайыком!
Ответить -2
 
Fankz Сегодня 15:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
ayan_astana, 32 тур был важным, самым важным ДО матча. Кто-то хотел поставить ЖИРНУЮ точку и досрочно стать первыми. Потом дружно переобулись)) Тут только "понять и простить"))
Ответить 2
 
Аутхан Умаров Сегодня 18:45
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 204
ayan_astana, Вы хоть сами в это верите, что самый кульминационный матч чемпионата был для Астаны не важен ? Надо смотреть правде в глаза и признать, что не смогли в принципиальном матче победить основного соперника. И ничего страшного в этих неудачах Астаны нет. Зато такие матчи украсили чемпионат. А вот неудачи нашего Кайрата попортили немало нашей крови (и в ЛЕ, и в чемпионате)
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Fankz Сегодня 15:12
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
"Кайрат" стал сам себе соперником, урок на будущий сезон, 20 потерянных очков из-за ничеек.
Разница в одно очко отделяет от первого места, при том что лучший бомбардир в "Кайрате", команда "в списке самых результативных участников чемпионата", обладатель Суперкубка и Кубка и пожалуй самый упоминаемый клуб) не смотря ни на что. Джиги, вы лучшие!
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Fankz Сегодня 15:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
18 потерянных очков из-за ничеек. Ну да, мы же выиграли и "Астану и "Актобе" ))
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WARden Сегодня 16:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1314
Fankz, потеряли вы лучшего бомбардира и навряд ли такого найдете. Если Стойлов останется, то чемпион 2019 однозначно Астана.
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 17:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
WARden, поверь, придет еще лучший)
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 17:14
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
WARden, а 2018 - "Кайрат"? ))
Ответить 1
 
WARden Сегодня 18:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1314
Fankz, 2018 я даже не рассматриваю, однозначно Астана.
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 15:19
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6607
Немножко оффтоп)) Помнится, дружно ругали "Орду", называя их перестарками, ан нет) опыт оказался нужным и полезным, клуб впервые бронзовый призер.
Ответить -1
 
Марат Токтаев Сегодня 15:47
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
На то он и "Кайрат!!!
АЛГА "КАЙРАТ")))
Ответить 2
 
Lada Vesta Сегодня 18:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 718
Кайрат - чемпион
Ответить 0
 