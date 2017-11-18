"Астана" на своем поле не смогла выиграть только у "Кайрата" в КПЛ-2017

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.
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"Кайрат" стал в премьер-лиге 2017 года единственным клубом, отобравшим очки у "Астаны" в столице Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
"Астана" на своем поле провела 17 игр и только в двух из них не смогла победить. Оба раза во встречах с принципиальным соперником - "Кайратом".
Так, в десятом туре была зафиксирована ничья - 1:1. Причем столичные футболисты ушли от поражения за три минуты до конца основного времени, когда отличился Срджан Граховац. У алматинцев на 34-й минуте счет открыл Исламбек Куат.
При этом в 32-м туре "Астана" уступила "Кайрату" с "сухим" счетом 0:2 (Айбол Абикен на 71-й минуте и Жерар Гоу на 89-й). Во многом благодаря этой игре алматинский клуб смог на финише сезона обойти команду Станимира Стойлова в списке самых результативных участников чемпионата. Как итог, южане завершили национальный турнир с 75 голами в активе, тем самым опередив северян всего на один мяч.
Тройку самых результативных клубов премьер-лиги-2017 замкнул "Ордабасы" - 44 гола.
Напомним, по итогам сезона в КПЛ-2017 первое место заняла "Астана", второе - "Кайрат", третье - "Ордабасы" (впервые в своей истории). Четвертая путевка в еврокубки досталась "Иртышу". В первую лигу вылетели "Тараз" и "Окжетпес". Их места в премьер-лиге займут "Жетысу" и "Кызыл-Жар СК".
В свою очередь "Акжайык", занявший десятое место в таблице, в переходном матче оказался сильнее "Махтаарала" и этим самым продлил прописку в высшем дивизионе. С турнирным положением команд можно ознакомиться здесь.