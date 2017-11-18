В "Зенит" меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу - Аршавин

Недавно российский полузащитник продлил контракт с "Кайратом".
Вчера 22:22
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Андрей Аршавин. Фото с сайта ФК "Кайрат"
Бывший футболист "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин, выступающий ныне за алматинский "Кайрат", оценил свои шансы вернуться в петербургский клуб. Об этом сообщает "Чемпионат".
"Я уже дома в Питере, а вернусь ли в "Зенит"? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу (речь о "Кайрате"). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе", - заявил Аршавин, который приехал на празднование десятилетия первого российского чемпионства "Зенита" и сорвал овации у фанатов.
Также 36-летний футболист рассказал, испытывал ли он когда-нибудь чувство стыда после матча: "После футбольных матчей мне стыдно не бывало (Смеется.). Если выбрать все-таки какой-то матч, то после матча в Москве со сборной Англии было немного стыдно".
Добавим, что Аршавин недавно продлил контракт с "Кайратом", за который выступает с 2016 года. Вместе с "Кайратом" россиянин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.
"Я уже дома в Питере, а вернусь ли в "Зенит"? Меня уже не пригласят. И я дал обещание другому клубу (речь о "Кайрате"). А так, конечно, в любом возрасте и статусе очень бы хотел сыграть на таком стадионе", - заявил Аршавин, который приехал на празднование десятилетия первого российского чемпионства "Зенита" и сорвал овации у фанатов.
Также 36-летний футболист рассказал, испытывал ли он когда-нибудь чувство стыда после матча: "После футбольных матчей мне стыдно не бывало (Смеется.). Если выбрать все-таки какой-то матч, то после матча в Москве со сборной Англии было немного стыдно".
Добавим, что Аршавин недавно продлил контракт с "Кайратом", за который выступает с 2016 года. Вместе с "Кайратом" россиянин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.