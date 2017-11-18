Аршавин сорвал овации у фанатов "Зенита" в Санкт-Петербурге

Футболист "Кайрата" был приглашен на чествование "золотого" состава питерского клуба сезона-2007.
Вчера 20:29
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Фото: "Спорт-Экспресс"
Бывшие футболисты "Зенита" Андрей Аршавин, Павел Погребняк и Камил Чонтофальски приехали на стадион "Санкт-Петербург" на автограф-сессию с болельщиками.
Как отмечает "Спорт-Экспресс", их появление вызвало овации у фанатов. 19 ноября на стадионе в преддверии матча 17-го тура "Зенита" против "Тосно" состоится чествование футболистов "золотого" состава сезона-2007, в котором питерцы впервые в российской истории завоевали чемпионский титул.
Напомним, что "Зенит" впервые стал чемпионом России десять лет назад, обыграв 12 ноября 2007 года в заключительном туре чемпионата страны "Сатурн" (1:0). В составе питерского клуба тогда выступал Аршавин, ныне защищающий цвета алматинского "Кайрата".
Недавно Аршавин продлил контракт с казахстанским клубом, куда он перешел в марте 2016 года. Вместе с "Кайратом" россиянин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.
Как отмечает "Спорт-Экспресс", их появление вызвало овации у фанатов. 19 ноября на стадионе в преддверии матча 17-го тура "Зенита" против "Тосно" состоится чествование футболистов "золотого" состава сезона-2007, в котором питерцы впервые в российской истории завоевали чемпионский титул.
Напомним, что "Зенит" впервые стал чемпионом России десять лет назад, обыграв 12 ноября 2007 года в заключительном туре чемпионата страны "Сатурн" (1:0). В составе питерского клуба тогда выступал Аршавин, ныне защищающий цвета алматинского "Кайрата".
Недавно Аршавин продлил контракт с казахстанским клубом, куда он перешел в марте 2016 года. Вместе с "Кайратом" россиянин дважды становился серебряным призером КПЛ, а в 2017 году выиграл Кубок и Суперкубок Казахстана.
Аршавин, Погребняк и Чонтофальски тут. Овации pic.twitter.com/JSUJENCrtV— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 19 ноября 2017 г.
Как привлечь болельщиков «Зенита» на стадион за три часа до матча: пригласить золотой состав-2007 на автограф-сессию. pic.twitter.com/ajYbEIVff8— Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 19 ноября 2017 г.