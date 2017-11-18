Спасший соперника во время матча финалист Лиги Европы прибыл на переговоры с "Тоболом"

В последнее время он выступал во Франции.
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Джаба Канкава. Фото Reuters©
Капитан сборной Грузии Джаба Канкава может перейти в "Тобол", передает корреспондент Vesti.kz. Накануне футболист прилетел в Астану, а в ближайшее время проведет переговоры с костанайским клубом.
31-летний Канкава с июня находится без команды. Его последним клубом был французский "Реймс", за два сезона в котором он поиграл в Лиге 1 и Лиге 2. До этого Канкава выступал за украинские "Днепр", "Кривбасс" и "Арсенал", российскую "Аланию" и тбилисское "Динамо".
Вместе с "Днепром" Канкава становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в мае 2015 года отыграл 85 минут в финале Лиги Европы, в котором его клуб уступил испанской "Севилье" (2:3).
В сборной Грузии Канкава дебютировал в 2004 году в возрасте 18 лет. В 67 матчах он забил семь голов и является капитаном команды. В 2016 году Канкаву связывали с возможным переходом в "Кайрат".
Всемирную известность Канкава приобрел 30 марта 2014 года, когда во время матча спас жизнь капитану "Динамо" Олегу Гусеву. Грузинский футболист прямо на поле оказал первую помощь сопернику, который пострадал в столкновении с вратарем "Днепра" Денисом Бойко. Позже Канкаве вручили Знак почета службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все новости КПЛ
31-летний Канкава с июня находится без команды. Его последним клубом был французский "Реймс", за два сезона в котором он поиграл в Лиге 1 и Лиге 2. До этого Канкава выступал за украинские "Днепр", "Кривбасс" и "Арсенал", российскую "Аланию" и тбилисское "Динамо".
Вместе с "Днепром" Канкава становился серебряным и бронзовым призером чемпионата Украины, а в мае 2015 года отыграл 85 минут в финале Лиги Европы, в котором его клуб уступил испанской "Севилье" (2:3).
В сборной Грузии Канкава дебютировал в 2004 году в возрасте 18 лет. В 67 матчах он забил семь голов и является капитаном команды. В 2016 году Канкаву связывали с возможным переходом в "Кайрат".
Всемирную известность Канкава приобрел 30 марта 2014 года, когда во время матча спас жизнь капитану "Динамо" Олегу Гусеву. Грузинский футболист прямо на поле оказал первую помощь сопернику, который пострадал в столкновении с вратарем "Днепра" Денисом Бойко. Позже Канкаве вручили Знак почета службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Все новости КПЛ