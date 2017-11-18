Футболист сборной Узбекистана продолжит карьеру в Казахстане

"Бухара" уже нашла замену своему ведущему форварду в лице Александра Гейнриха.
18 ноября 13:01
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Фото с сайта ФК "Бухара"
Форвард узбекской "Бухары" Иван Нагаев решил продолжить карьеру в казахстанской премьер-лиге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нападающий сборной Узбекистана оповестил свой клуб об уходе и желании выступать в Казахстане. При этом "Бухара" уже нашла замену своему ведущему форварду в лице экс-игрока "Актобе" и "Ордабасы" Александра Гейнриха.
На Ивана Нагаева претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в числе которых были "Кайсар" и "Ордабасы". Ожидается, что 28-летний футболист прибудет в Казахстан в ближайшее время и подпишет контракт с одной из наших команд.
В течение практически всей своей карьеры Нагаев выступал на родине, защищая цвета наманганского "Навбахора", бекабадского "Металлурга", самаркандского "Динамо", ташкентского "Локомотива" и "Бухары".
В сезоне-2017 футболист провел 26 матчей, забил десять голов. Всего за карьеру провел 129 матчей в чемпионате Узбекистана и отличился 43 раза. Проходил просмотр в итальянской "Парме" несколько лет назад. Также в одном сезоне защищал цвета "Аль-Кадисии" из Кувейта. За сборную Узбекистана отыграл восемь встреч.
Нападающий сборной Узбекистана оповестил свой клуб об уходе и желании выступать в Казахстане. При этом "Бухара" уже нашла замену своему ведущему форварду в лице экс-игрока "Актобе" и "Ордабасы" Александра Гейнриха.
На Ивана Нагаева претендовали сразу несколько клубов КПЛ, в числе которых были "Кайсар" и "Ордабасы". Ожидается, что 28-летний футболист прибудет в Казахстан в ближайшее время и подпишет контракт с одной из наших команд.
В течение практически всей своей карьеры Нагаев выступал на родине, защищая цвета наманганского "Навбахора", бекабадского "Металлурга", самаркандского "Динамо", ташкентского "Локомотива" и "Бухары".
В сезоне-2017 футболист провел 26 матчей, забил десять голов. Всего за карьеру провел 129 матчей в чемпионате Узбекистана и отличился 43 раза. Проходил просмотр в итальянской "Парме" несколько лет назад. Также в одном сезоне защищал цвета "Аль-Кадисии" из Кувейта. За сборную Узбекистана отыграл восемь встреч.