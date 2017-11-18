ТОП-5 самых худших тренеров КПЛ-2017

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Футбол. Чемпионат России 2017/18
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Анжи Локомотив М 0:1
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Арсенал Тоттенхэм 2:0
Лестер Сити Манчестер Сити 0:2
Манчестер Юнайтед Ньюкасл 4:1
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
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Леганес Барселона 0:3
Севилья Сельта 2:1
Атлетико М Реал М 0:0
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Рома Лацио 2:1
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Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
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Штутгарт Боруссия Д 2:1
Бавария Аугсбург 3:0
Вердер Ганновер 96 4:0
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Судува Жальгирис 3:0
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Бохум Гройтер Фюрт 1:1
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
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Зимбру Спикул 1:1
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Славия П Дукла Пр 5:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Авангард Сибирь 1:0
ЦСКА Ак Барс 3:0
Амур Динамо М 1:2 Б
Куньлунь Ред Стар СКА 1:8
Северсталь Металлург Мг 0:1
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Южный Урал Торпедо УК 0:1
Горняк Уч Сарыарка 1:4
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Астана 5:0
Бейбарыс Кулагер 2:1
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Снежные Барсы (мол) Толпар (мол) 5:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 3:4
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Номад ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 Б
Риттен Спорт Гренобль 2:0
Гренобль ДВТК Эгесмедвек Мискольч 1:2 ОТ
Номад Риттен Спорт 3:1
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Астана Енисей 92:75
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Каспий Алматинский Легион 88:64
Алматинский Легион Тобол 74:68
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Синтез-УОР (фарм) Астана 8:7
Синтез-УОР (фарм) Астана 4:5
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18. Женщины
Алматы Алтай-2 3:2
Астана Жетысу 0:3
Караганда Иртыш-Казхром 0:3
Куаныш и К Алтай 0:3
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Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Атлетик Вильярреал 1:1
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Интер Аталанта 2:0
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Верея Этар 21:30
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 0:0
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 19:00
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирь Барыс 0:0
Ак Барс Авангард 22:00
Торпедо НН Металлург Мг 22:00
Спартак Автомобилист 22:30
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 19:30
Спутник НТ Торпедо УК 20:00
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
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Иртыш Алматы
Горняк Кулагер
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Астана Арлан
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Астана Арлан
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
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Уэльс Казахстан 01:00
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Брайтон Сток Сити 02:00
Ливерпуль Челси 23:30
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Вильярреал Севилья 23:30
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Боруссия Д Шальке-04 20:30
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Бешикташ Порту 23:00
Спартак М Марибор 23:00
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Наполи Шахтер Д 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Ювентус Барселона 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
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Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 21:30
Левски Верея 21:30
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Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
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Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
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Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Кособуцкий Нестеренко
Нурсултанов Мун
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 17:00
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 11:00
Недовесов Шабанов 13:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Аят Шахтер
Жетысу Актобе
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 21:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 00:10
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ТОП-5 самых худших тренеров КПЛ-2017

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9 Комментариев
Зоран Вулич. Фото с сайта ФК "Атырау"
Зоран Вулич. Фото с сайта ФК "Атырау"
Корреспондент Vesti.kz продолжает подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз представляем материал о тренерах-неудачниках, не оправдавших надежды болельщиков и лишившихся своих постов по ходу чемпионата. 

Зоран Вулич
С самого начала его кандидатура вызывала много вопросов. Все-таки на тренерском поприще не имел каких-либо значимых успехов, не считая чемпионства с "Шерифом" в Молдавии в сезоне-2015/2016. При всем уважении к молдавскому футболу, но с тираспольской командой было легче выиграть чемпионат, чем не выиграть.



При хорвате "нефтяники" в пяти турах не добыли ни одной победы. Кроме того, с команды было снято девять очков за долги перед бывшими сотрудниками. Позже шесть из них удалось вернуть. Но до этого руководство, похоже, осознало свою ошибку и расторгло контракт с Вуличем. Официальной причиной стали семейные обстоятельства хорватского специалиста.

Кстати, подобные доводы приводились и в предыдущих отставках Вулича. С ним "Атырау", мягко говоря, выглядел блекло. Да и некоторые непонятные трансферы в зимнее межсезонье не могли не сказаться на выступлении команды в начале сезона. Поэтому увольнение экс-наставника "Хайдука" и "Шерифа" стало бальзамом на израненную душу болельщиков.  

Виктор Пасулько



Одиозная фигура. Несмотря на это, руководство "Окжетпеса" посчитало, что он станет достойной заменой Владимиру Муханову, ушедшему в "Актобе". У украинского специалиста было достаточно времени на выправление турнирной ситуации, так как кокшетаусцев принял в мае. Однако при нем синегорцы выступали неровно, чередуя победы с поражениями. А к осени они угодили в серьезную турнирную и психологическую яму, что побудило руководство 2 октября расстаться с тренером.

Как итог, третий приезд Пасулько в Казахстан обернулся для "Окжетпеса" дальнейшим вылетом в первую лигу. Интересно, о чем думали в клубе, когда приглашали тренера, работавшего в последние годы с малоизвестными командами низших дивизионов Италии, Люксембурга и не имевшего с ними успехов. Впрочем, это должно послужить хорошим уроком для других.  

Алексей Еременко



Работа Еременко в КПЛ - сплошной парадокс. Под его руководством "Шахтер" показывал содержательную игру, но при этом не добивался ожидаемых результатов. К моменту его увольнения в конце мая карагандинцы потерпели восемь поражений при трех ничьих и всего трех победах, разместившись на девятом месте в таблице. Подобное положение дел естественно не могло устраивать как самого тренера, так и исполнительного директора клуба Аскара Абильдаева. В итоге, оба подали в отставку. Можно, конечно, сказать, что Еременко не хватило фарта, но результаты свидетельствуют о том, что со своей задачей он не справился. 

Игорь Рахаев



От этого тренера ждали многого. Как-никак работал помощником Мирона Марковича в "Металлисте", затем самостоятельно тренировал харьковский клуб. Это к тому, что имел какой-то опыт работы с профессиональными клубами, также до переезда в Казахстан возглавлял "Зарю" из города Бельцы и даже брал Кубок Молдавии. Увы, с "Актобе" у него не сложилось. "Красно-белые" с ним одержали лишь одну победу в девяти матчах, потерпев пять поражений. По признанию тренера, ему не хватило времени, чтобы свои наработки воплотить в жизнь. Также, по его словам, затянувшаяся адаптация легионеров сказывалась очень сильно на игре команды.

Может, Рахаев и покинул "Актобе" с чувством незаконченного дела, но сейчас трудно гадать, как бы выступили актюбинцы, останься он у руля команды до конца сезона. Все-таки футбол не терпит сослагательного наклонения, а в истории клуба он останется как один из тренеров, проваливших начало чемпионата.   

Сергей Павлов



Россиянин стал вторым тренером, который по ходу минувшего сезона покинул "Атырау". Приглашался на место Зорана Вулича в роли кризисного менеджера. В какой-то момент показалось, что ему удастся спокойно решить задачу по сохранению места в премьер-лиге. Но в дальнейшем "нефтяники" начали чаще проваливаться, в конце сезона выдали безвыигрышную серию из шести матчей, в одном из которых крупно уступили "Астане" (0:7).

В конечном счете, Павлова отправили в отставку, а спасать команду от вылета доверили тренеру по физподготовке Куанышу Кабдулову. И ему удалось справиться с этой нелегкой миссией. Тем не менее, Павлов недолго находился без работы, в октябре он возглавил плетущийся на последнем месте в ФНЛ (Футбольная национальная лига) "Ротор-Волгоград".

Откровенно говоря, провал Павлова в "Атырау" удивил. Ведь опыта ему было не занимать, а некоторые его предыдущие клубы показывали вполне симпатичную игру. Итог его работы в КПЛ оказался неутешительным: принял "Атырау" в апреле, а покинул команду в сентябре.

Фото: ФК "Атырау" (1, 5), ФК "Окжетпес" (2), ФК "Шахтер" (3), ФК "Актобе" (4). 
  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Марат Токтаев 17 ноября 17:14
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
Непонятно одно,зная заранее, что это слабые тренера их все равно приглашают в наш КПЛ - чем они лучше наших - объяснить, пожалуйста...jQuery181005120072100278139_1510916782306?
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((((( Ж@ньяров 17 ноября 17:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 55
Цхададзе забыли написать, он же разбазарил уйму очков на старте и продул скромным албанцам.
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев 17 ноября 18:31
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2011
С Бородюка можно начинать-это главная заноза 2017 года!
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ayan_astana 17 ноября 21:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
Жумабай Санкубаев, Вы напишите открытое письмо в ФФК и министерство спорта и культуры я уже написал может тогда уволят этот тренерский штаб самозванцев проходимцев
Ответить 1
 
Жумабай Санкубаев 17 ноября 22:49
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2011
ayan_astana,Я об этом думал,но передумал. Там с Бородюком и ФФК какие-то подводные рифы ,ФФК вроде как бессильна в одностороннем порядке убрать Бородюка,видимо его устроили люди повыше и здесь кроются обязательства сторон. А наше письмо-это крик в пустыне.Мы в каком-то косяке перед россиянами.
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ayan_astana 17 ноября 21:31
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
надо было добавить еще про тренерский штаб сборной самый провальный неквалифицированный и слабый за всю историю сборной а не только про клубы
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ayan_astana 17 ноября 21:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 514
из всего вышесказанных можно сделать итог что российские тренера всегда были худшими и таковыми до сегодняшнего дня являются
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тигр котовский 17 ноября 23:22
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1608
Самый худший в мире тренер верней псевдо тренер БАРОДЮК проблема номер один
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TROLLJEGEREN 18 ноября 12:13
Статус: Профи
Рейтинг: 423
Цхададзе был плох, и Астана должна его поблагодарить
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