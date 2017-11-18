ТОП-5 самых худших тренеров КПЛ-2017

Чемпионат Казахстана по футболу завершился 5 ноября.
17 ноября 16:44
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Зоран Вулич. Фото с сайта ФК "Атырау"
Корреспондент Vesti.kz продолжает подводить итоги минувшего сезона в казахстанской премьер-лиге. На этот раз представляем материал о тренерах-неудачниках, не оправдавших надежды болельщиков и лишившихся своих постов по ходу чемпионата.
Зоран Вулич
С самого начала его кандидатура вызывала много вопросов. Все-таки на тренерском поприще не имел каких-либо значимых успехов, не считая чемпионства с "Шерифом" в Молдавии в сезоне-2015/2016. При всем уважении к молдавскому футболу, но с тираспольской командой было легче выиграть чемпионат, чем не выиграть.
При хорвате "нефтяники" в пяти турах не добыли ни одной победы. Кроме того, с команды было снято девять очков за долги перед бывшими сотрудниками. Позже шесть из них удалось вернуть. Но до этого руководство, похоже, осознало свою ошибку и расторгло контракт с Вуличем. Официальной причиной стали семейные обстоятельства хорватского специалиста.
Кстати, подобные доводы приводились и в предыдущих отставках Вулича. С ним "Атырау", мягко говоря, выглядел блекло. Да и некоторые непонятные трансферы в зимнее межсезонье не могли не сказаться на выступлении команды в начале сезона. Поэтому увольнение экс-наставника "Хайдука" и "Шерифа" стало бальзамом на израненную душу болельщиков.
Виктор Пасулько
Одиозная фигура. Несмотря на это, руководство "Окжетпеса" посчитало, что он станет достойной заменой Владимиру Муханову, ушедшему в "Актобе". У украинского специалиста было достаточно времени на выправление турнирной ситуации, так как кокшетаусцев принял в мае. Однако при нем синегорцы выступали неровно, чередуя победы с поражениями. А к осени они угодили в серьезную турнирную и психологическую яму, что побудило руководство 2 октября расстаться с тренером.
Как итог, третий приезд Пасулько в Казахстан обернулся для "Окжетпеса" дальнейшим вылетом в первую лигу. Интересно, о чем думали в клубе, когда приглашали тренера, работавшего в последние годы с малоизвестными командами низших дивизионов Италии, Люксембурга и не имевшего с ними успехов. Впрочем, это должно послужить хорошим уроком для других.
Алексей Еременко
Работа Еременко в КПЛ - сплошной парадокс. Под его руководством "Шахтер" показывал содержательную игру, но при этом не добивался ожидаемых результатов. К моменту его увольнения в конце мая карагандинцы потерпели восемь поражений при трех ничьих и всего трех победах, разместившись на девятом месте в таблице. Подобное положение дел естественно не могло устраивать как самого тренера, так и исполнительного директора клуба Аскара Абильдаева. В итоге, оба подали в отставку. Можно, конечно, сказать, что Еременко не хватило фарта, но результаты свидетельствуют о том, что со своей задачей он не справился.
Игорь Рахаев
От этого тренера ждали многого. Как-никак работал помощником Мирона Марковича в "Металлисте", затем самостоятельно тренировал харьковский клуб. Это к тому, что имел какой-то опыт работы с профессиональными клубами, также до переезда в Казахстан возглавлял "Зарю" из города Бельцы и даже брал Кубок Молдавии. Увы, с "Актобе" у него не сложилось. "Красно-белые" с ним одержали лишь одну победу в девяти матчах, потерпев пять поражений. По признанию тренера, ему не хватило времени, чтобы свои наработки воплотить в жизнь. Также, по его словам, затянувшаяся адаптация легионеров сказывалась очень сильно на игре команды.
Может, Рахаев и покинул "Актобе" с чувством незаконченного дела, но сейчас трудно гадать, как бы выступили актюбинцы, останься он у руля команды до конца сезона. Все-таки футбол не терпит сослагательного наклонения, а в истории клуба он останется как один из тренеров, проваливших начало чемпионата.
Сергей Павлов
Россиянин стал вторым тренером, который по ходу минувшего сезона покинул "Атырау". Приглашался на место Зорана Вулича в роли кризисного менеджера. В какой-то момент показалось, что ему удастся спокойно решить задачу по сохранению места в премьер-лиге. Но в дальнейшем "нефтяники" начали чаще проваливаться, в конце сезона выдали безвыигрышную серию из шести матчей, в одном из которых крупно уступили "Астане" (0:7).
В конечном счете, Павлова отправили в отставку, а спасать команду от вылета доверили тренеру по физподготовке Куанышу Кабдулову. И ему удалось справиться с этой нелегкой миссией. Тем не менее, Павлов недолго находился без работы, в октябре он возглавил плетущийся на последнем месте в ФНЛ (Футбольная национальная лига) "Ротор-Волгоград".
Откровенно говоря, провал Павлова в "Атырау" удивил. Ведь опыта ему было не занимать, а некоторые его предыдущие клубы показывали вполне симпатичную игру. Итог его работы в КПЛ оказался неутешительным: принял "Атырау" в апреле, а покинул команду в сентябре.
Фото: ФК "Атырау" (1, 5), ФК "Окжетпес" (2), ФК "Шахтер" (3), ФК "Актобе" (4).
Зоран Вулич
С самого начала его кандидатура вызывала много вопросов. Все-таки на тренерском поприще не имел каких-либо значимых успехов, не считая чемпионства с "Шерифом" в Молдавии в сезоне-2015/2016. При всем уважении к молдавскому футболу, но с тираспольской командой было легче выиграть чемпионат, чем не выиграть.
При хорвате "нефтяники" в пяти турах не добыли ни одной победы. Кроме того, с команды было снято девять очков за долги перед бывшими сотрудниками. Позже шесть из них удалось вернуть. Но до этого руководство, похоже, осознало свою ошибку и расторгло контракт с Вуличем. Официальной причиной стали семейные обстоятельства хорватского специалиста.
Кстати, подобные доводы приводились и в предыдущих отставках Вулича. С ним "Атырау", мягко говоря, выглядел блекло. Да и некоторые непонятные трансферы в зимнее межсезонье не могли не сказаться на выступлении команды в начале сезона. Поэтому увольнение экс-наставника "Хайдука" и "Шерифа" стало бальзамом на израненную душу болельщиков.
Виктор Пасулько
Одиозная фигура. Несмотря на это, руководство "Окжетпеса" посчитало, что он станет достойной заменой Владимиру Муханову, ушедшему в "Актобе". У украинского специалиста было достаточно времени на выправление турнирной ситуации, так как кокшетаусцев принял в мае. Однако при нем синегорцы выступали неровно, чередуя победы с поражениями. А к осени они угодили в серьезную турнирную и психологическую яму, что побудило руководство 2 октября расстаться с тренером.
Как итог, третий приезд Пасулько в Казахстан обернулся для "Окжетпеса" дальнейшим вылетом в первую лигу. Интересно, о чем думали в клубе, когда приглашали тренера, работавшего в последние годы с малоизвестными командами низших дивизионов Италии, Люксембурга и не имевшего с ними успехов. Впрочем, это должно послужить хорошим уроком для других.
Алексей Еременко
Работа Еременко в КПЛ - сплошной парадокс. Под его руководством "Шахтер" показывал содержательную игру, но при этом не добивался ожидаемых результатов. К моменту его увольнения в конце мая карагандинцы потерпели восемь поражений при трех ничьих и всего трех победах, разместившись на девятом месте в таблице. Подобное положение дел естественно не могло устраивать как самого тренера, так и исполнительного директора клуба Аскара Абильдаева. В итоге, оба подали в отставку. Можно, конечно, сказать, что Еременко не хватило фарта, но результаты свидетельствуют о том, что со своей задачей он не справился.
Игорь Рахаев
От этого тренера ждали многого. Как-никак работал помощником Мирона Марковича в "Металлисте", затем самостоятельно тренировал харьковский клуб. Это к тому, что имел какой-то опыт работы с профессиональными клубами, также до переезда в Казахстан возглавлял "Зарю" из города Бельцы и даже брал Кубок Молдавии. Увы, с "Актобе" у него не сложилось. "Красно-белые" с ним одержали лишь одну победу в девяти матчах, потерпев пять поражений. По признанию тренера, ему не хватило времени, чтобы свои наработки воплотить в жизнь. Также, по его словам, затянувшаяся адаптация легионеров сказывалась очень сильно на игре команды.
Может, Рахаев и покинул "Актобе" с чувством незаконченного дела, но сейчас трудно гадать, как бы выступили актюбинцы, останься он у руля команды до конца сезона. Все-таки футбол не терпит сослагательного наклонения, а в истории клуба он останется как один из тренеров, проваливших начало чемпионата.
Сергей Павлов
Россиянин стал вторым тренером, который по ходу минувшего сезона покинул "Атырау". Приглашался на место Зорана Вулича в роли кризисного менеджера. В какой-то момент показалось, что ему удастся спокойно решить задачу по сохранению места в премьер-лиге. Но в дальнейшем "нефтяники" начали чаще проваливаться, в конце сезона выдали безвыигрышную серию из шести матчей, в одном из которых крупно уступили "Астане" (0:7).
В конечном счете, Павлова отправили в отставку, а спасать команду от вылета доверили тренеру по физподготовке Куанышу Кабдулову. И ему удалось справиться с этой нелегкой миссией. Тем не менее, Павлов недолго находился без работы, в октябре он возглавил плетущийся на последнем месте в ФНЛ (Футбольная национальная лига) "Ротор-Волгоград".
Откровенно говоря, провал Павлова в "Атырау" удивил. Ведь опыта ему было не занимать, а некоторые его предыдущие клубы показывали вполне симпатичную игру. Итог его работы в КПЛ оказался неутешительным: принял "Атырау" в апреле, а покинул команду в сентябре.
Фото: ФК "Атырау" (1, 5), ФК "Окжетпес" (2), ФК "Шахтер" (3), ФК "Актобе" (4).