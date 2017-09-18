"Атырау" отправил в отставку главного тренера Павлова - источник

"Нефтяники" оказались в зоне вылета.
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Сергей Павлов. Фото пресс-службы "Атырау"
Российский специалист Сергей Павлов отправлен в отставку с поста главного тренера "Атырау", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на источник.
"Нефтяники" не выигрывали ни разу в третьем круге чемпионата, а недавнее крупное поражение в Астане со счетом 7:0 и вовсе усугубило и без того не самые сильные позиции российского наставника. Затем "Атырау" не сумел на своем поле обыграть "Актобе" (2:2), и судьба Павлова была предрешена.
Последний матч под руководством Павлова "Атырау" провел в Уральске, где в рамках 30-го тура уступил "Акжайыку" (0:1).
62-летний Павлов возглавил западноказахстанский клуб в середине апреля, сменив на этом посту неудачно стартовавшего в чемпионате хорвата Зорана Вулича. Команда при россиянине сумела наладить игру, и вскоре "Атырау" уверенно стал набирать очки. Но с наступлением третьего круга подопечные Павлова потеряли вкус к победам, выступая неудачно как на выезде, так и в родных стенах.
Кто сменит Павлова на тренерском мостике "Атырау" - пока неизвестно. Скорее всего, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен один из казахстанских специалистов, а по завершении сезона руководство клуба займется поиском нового наставника.
Напомним, что "Атырау" находится в зоне вылета, занимая 11-ю строчку в турнирной таблице и имея на своем счету 26 очков. Перед началом сезона с клуба за прошлые долги ФИФА сняла три очка.
Отметим, что в этом сезоне КПЛ пока без смены тренеров обошлись всего пять клубов - это "Астана", "Ордабасы", "Кайсар", "Тараз" и "Акжайык".
"Нефтяники" не выигрывали ни разу в третьем круге чемпионата, а недавнее крупное поражение в Астане со счетом 7:0 и вовсе усугубило и без того не самые сильные позиции российского наставника. Затем "Атырау" не сумел на своем поле обыграть "Актобе" (2:2), и судьба Павлова была предрешена.
Последний матч под руководством Павлова "Атырау" провел в Уральске, где в рамках 30-го тура уступил "Акжайыку" (0:1).
62-летний Павлов возглавил западноказахстанский клуб в середине апреля, сменив на этом посту неудачно стартовавшего в чемпионате хорвата Зорана Вулича. Команда при россиянине сумела наладить игру, и вскоре "Атырау" уверенно стал набирать очки. Но с наступлением третьего круга подопечные Павлова потеряли вкус к победам, выступая неудачно как на выезде, так и в родных стенах.
Кто сменит Павлова на тренерском мостике "Атырау" - пока неизвестно. Скорее всего, исполняющим обязанности главного тренера будет назначен один из казахстанских специалистов, а по завершении сезона руководство клуба займется поиском нового наставника.
Напомним, что "Атырау" находится в зоне вылета, занимая 11-ю строчку в турнирной таблице и имея на своем счету 26 очков. Перед началом сезона с клуба за прошлые долги ФИФА сняла три очка.
Отметим, что в этом сезоне КПЛ пока без смены тренеров обошлись всего пять клубов - это "Астана", "Ордабасы", "Кайсар", "Тараз" и "Акжайык".