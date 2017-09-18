"Акжайык" обыграл "Атырау" и одержал третью подряд победу в КПЛ

Единственный гол был забит во втором тайме.
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Фото пресс-службы "Атырау"
Казахстанская Футбольная Премьер-ЛигаФутболисты "Акжайыка" одержали победу над "Атырау" в домашнем матче 28-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
Тур 30
Акжайык - Атырау 1:0
Голы: Перцух, 79 (1:0)
Турнирная таблица
Тур 30
Акжайык - Атырау 1:0
Голы: Перцух, 79 (1:0)
Турнирная таблица
Игра проходила сегодня, 20 сентября, на стадионе имени Петра Атояна в Уральске и завершилась со счетом 1:0. C ее подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Автором единственного гола на 77-й минуте стал нападающий "Акжайыка" Юрий Перцух.
Для "Акжайыка" эта победа стала третье подряд и седьмой в КПЛ. Набрав 29 очков, уральцы сравнялись с "Кайсаром", который находится на седьмой строчке в таблице.
Это поражение стало для "Атырау" 13-м в КПЛ. "Нефтяники" не могут победить с 29 июля, серия составляет уже шесть матчей (две ничьи и четыре поражения). С 26 очками "Атырау" идет на предпоследнем, 11-м, месте.