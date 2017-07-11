ТОП-5 провальных трансферов КПЛ

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Результаты
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Иртыш Тобол 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 5:0
Партизан Будучность Пд 2:0
Спартак Юр Астана 0:1
Шериф Кукеси 1:0
БАТЭ Алашкерт 1:1
Жальгирис Лудогорец 2:1
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Интер Бк Фола 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Динамо М Арсенал Тл 1:1
Заря Лг Урал 0:2
Лугано Милан 0:4
Лозанна Валенсия 0:5
Базель Атлетик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Недовесов Робер 2:1
Недовесов Гарсия-Лопес 2:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Азаренко Халеп 0:2
Маррей Пэр 3:0
Маннарино Джокович 0:3
Мугуруса-Бланко Кузнецова 2:0
Конта Халеп 2:1
Маррей Куэрри 2:3
Бердых Джокович 1:0 ТП
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Дандолк Русенборг 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 18:00
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 15. Лессак - Ле-Пюи-ан-Веле (189.5 km) 17:10
Групповая гонка. Этап 16. Ле-Пюи-ан-Веле - Роман-сюр-Исер (165 km) 17:40
Групповая гонка. Этап 17. Ла-Мюр - Серр-Шевалье (183 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 18. Бриансон - Коль д'Изояр (179.5 km) 16:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Окжетпес 18:00
Тобол Акжайык 18:00
Тараз Актобе 19:00
Кайсар Атырау 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Жетысу (мол) Окжетпес (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи ЦСКА М 23:00
СКА-Хабаровск Зенит 14:00
Рубин Краснодар 20:30
Ахмат Амкар 00:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Селтик 22:00
Астана Спартак Юр 20:00
Алашкерт БАТЭ 22:00
Самтредиа Карабах 23:00
Будучность Пд Партизан 00:45
Кукеси Шериф 23:30
Лудогорец Жальгирис 23:55
Селтик Линфилд 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Валенсия Спортинг Л 00:30
Спортинг Л Базель 23:00
Олимпик Марсель Фенербахче 01:00
Лос-Анджелес Гэлэкси Манчестер Юнайтед 08:00
ФК Монако ПСВ Эйндховен 21:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Црвена Звезда 20:00
Кайрат Скендербеу 20:45
Работнички Динамо Мн 22:00
Альтах Динамо Бр 22:30
Лиепая Судува 22:45
Габала Ягеллония 23:00
Астра Дж Зира 23:30
Норчепинг Тракай 23:55
Хайдук Левски 00:30
Абердин Широки Бриег 00:45
Ференцварош Митьюлланд 01:00
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Обод Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Берое Верея 23:55
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мугуруса-Бланко Рыбарикова 18:00
Континен, Пирс Кубот, Мело 18:00
Мектич, Скугор Марач, Павич 18:00
Уильямс Конта 19:30
Чань, Никулеску Ниномия, Воракова 18:00
Куэрри Чилич 18:00
Грёнефельд, Пешке Макарова, Веснина 18:00
Федерер Бердых 20:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бастад (Швеция) -2017"
Баньис Недовесов 18:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Колумбия Хорватия 14:10
Казахстан Германия 17:10
Хорватия Германия 14:10
Казахстан Колумбия 17:10
Германия Колумбия 14:10
Казахстан Хорватия 17:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес 15:30
Жусупов Аргилагос Перес 15:30
Саттыбаев Вейтиа 16:00
Сулейменов Ибаньес Диас 16:30
Сафиуллин Альварес 17:00
Мижитов Круз Гомез 17:30
Шымбергенов Иглесиас Сотолонго 18:00
Аманкул Лопес Кардона 18:30
Рысбек Ла Круз 19:00
Пинчук Савон Котилла 19:30
Букаев Тойрак Ортега 20:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Барыс Торпедо УК 13:00
Сарыарка Темиртау
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Трамплин 1 м.. Финалы 19:45
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 22:30
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы (женщины) 20:00
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
22:30
Вышка 10 м. . Финалы (женщины) 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Техническая программа. Финалы (микст) 15:00
Группа. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Соло. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Дуэты. Произвольная программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
10 км. Открытая вода. Финалы 14:00
5 км. Открытая вода. Финалы (женщины) 14:00
Смешанная эстафета на открытой воде. Финалы (микст) 14:00
Гандбол. Молодежный (U-20) Чемпионат Азии 2017. Женщины
Китай (U-20) Южная Корея (U-20) 13:30
Япония (U-20) Казахстан (U-20) 15:00
Гонконг (U-20) Индия (U-20) 16:30
Узбекистан (U-20) Китай (U-20) 14:00
Казахстан (U-20) Индия (U-20) 15:30
Гонконг (U-20) Южная Корея (U-20) 17:00
Индия (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Китай (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Китай (U-20) Япония (U-20) 14:00
Узбекистан (U-20) Южная Корея (U-20) 15:30
Казахстан (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Индия (U-20) Узбекистан (U-20) 14:00
Южная Корея (U-20) Казахстан (U-20) 15:30
Япония (U-20) Гонконг (U-20) 17:00
Водное поло. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Австралия Казахстан 22:50
Россия Греция 01:30
Бразилия Казахстан 13:30
Черногория Канада 14:50
Греция Казахстан 17:30
Австралия Россия 21:30
Канада Казахстан 22:50
Бразилия Черногория 01:30
Австралия Греция 14:50
Россия Казахстан 16:10
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4 Комментария
Евгений Ткачук. Фото с сайта ФК "Иртыш"
Евгений Ткачук. Фото с сайта ФК "Иртыш"
Летнее трансферное окно в казахстанской премьер-лиге закрылось 10 июля. До его закрытия многие игроки были вынуждены перебраться в другие клубы. Хотя изначально на них возлагались большие надежды, но одни так и не адаптировались на новом месте, а другие, откровенно говоря, валяли дурака на поле. О самых неудачных трансферах первого отрезка чемпионата рассказывает корреспондент Vesti.kz

Аздрен Лулаку 

В квалификации албанского форварда сомневаться не приходится. До переезда в столицу Казахстана он успешно выступал в чемпионате Румынии. По крайней мере, за "Газ Метан" наколотил 16 голов в 20 матчах. Вот только в "Астане" у него не пошла игра, тогда как на тренировках смотрелся более чем прилично. В 17 играх премьер-лиги отличился лишь в одном случае при двух голевых передачах. Явно не такой игры ждали от него в команде Станимира Стойлова. В итоге, Лулаку был отдан в "Тобол" в аренду.

Не исключено, что потом вернется в столичный клуб более адаптированным к нашему чемпионату. Ведь в свое время другой форвард "Астаны" Жуниор Кабананга также не впечатлял. Однако поиграв в аренде за турецкий "Кардемир Карабюкспор", возвратился совсем другим человеком. Плюс удачная игра на Кубке африканских наций позволила конголезцу обрести еще больше уверенности в своих силах. Сейчас Жуниор основной нападающий действующего чемпиона. На его счету 14 мячей в 20 играх, а также три результативные передачи. Так что не будем спешить ставить крест на Лулаку, тем более мастерства ему не занимать. 



Цветан Генков

Болгарин был главной трансферной целью "Окжетпеса" в зимнее межсезонье. В клубе не могли нарадоваться его приходу. Ведь он должен был стать ударной силой синегорцев в атаке. Увы, экс-форвард московского "Динамо" и "Левски" не оправдал надежды главного тренера и руководства. В 12 играх отметился всего одним точным ударом (14-й тур, "Окжетпес" - "Ордабасы" 1:2).

Между тем, кокшетауская команда от тура к туру усугубляла свое турнирное положение, что, в конечном счете, обернулось уходом Владимира Муханова в "Актобе" и кадровыми изменениями в руководящем составе. А как только открылось трансферное окно, Генков поспешил покинуть Кокшетау. 

Вообще, "Окжетпес" не первый год совершает интересные трансферы, но, по каким-то причинам, тем или иным известным футболистам не удавалось себя показать. Может быть, правы те, кто говорит о том, что перед приглашением таких нападающих необходимо в первую очередь набрать сильных исполнителей в среднюю линию, чтобы в дальнейшей игроки группы атаки не оставались на голодном пайке. 



Гогита Гогуа

Еще в прошлом сезоне грузинский полузащитник блеснул игрой за "Иртыш". На него сразу обратили внимание в "Ордабасы", куда он в результате перешел по финансовым соображениям. Димитар Димитров был крайне недоволен уходом своего ведущего футболиста, но ничего не мог поделать.

Поначалу, у Гогуа неплохо шло в шымкентском клубе, но с приходом российского специалиста Алексея Петрушина начал все реже попадать в состав. Даже удивительно, что в нынешнем сезоне только шесть игр провел за южан. Отныне защищает цвета "Окжетпеса", где совсем другие исполнители. Во всяком случае, в четырех играх не отметился ни голом, ни передачей. 

Определенно, футболист прогадал, когда решился сменить "Иртыш" на "Ордабасы". Все-таки в павлодарском клубе вся игра строилась через него, а Димитар Димитров ему полностью доверял. Возможно, ему стоит рассмотреть вариант с возвращением в Павлодар в конце сезона. 



Изу Азука

Что тут скажешь, своеобразный нападающий из Нигерии. При этом пластичный и мастеровитый. Однако в силу своего характера и ленивости не сумел до конца раскрыться. Соответственно, нигде надолго не задерживался. Чем удивительным выглядело его приглашение в "Акжайык". Ведь ранее в играх за "Иртыш" и "Тараз" он также часто отбывал номер на поле.

Другое дело, раз уж позвал его к себе Вахид Масудов, казалось, тренер нашел общий язык с футболистом. К сожалению, это оказалось не так.

Не секрет, что Азука порой ставит себя выше всех в команде и зачастую не отрабатывает в обороне, что вкупе могли стать причиной его ухода из "Акжайыка". В 17 матчах за уральцев забил пять мячей.

Несмотря на это, нигерийца хотели видеть в "Кайсаре". У кызылординцев, как известно, самая беззубая атака в чемпионате (13 голов в 19 играх). В связи с этим и желали разнообразить скудную атакующую линию нигерийским форвардом. Но, видимо, в последний момент передумали из-за одиозности футболиста, сделав ставку на более покладистых нападающих Тохтара Жангылышбая и Франка Джа Джедже.



Евгений Ткачук

Болгарский наставник "Иртыша" Димитров обычно тщательно подходит к выбору новичков. Большая часть из них заиграла у него в Павлодаре. Более того, приглянувшихся футболистов заманивали в свои составы другие клубы. А почему они там не держали свой уровень, уже другой вопрос.

Димитров своей требовательностью и подходом к делу способен реанимировать карьеру многих игроков, не говоря уже о том, что их органично вписывал в свою игровую концепцию. А вот с украинским защитником не все получилось. В старании Ткачуку нельзя было отказать, однако в его игре все равно прослеживались прорехи - то вовремя не подстрахует, то ошибется в выборе позиции. И с ходом времени становилось очевидно, что украинец не задержится в Павлодаре до конца сезона. Так все и вышло, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. 

На его место павлодарцы пригласили Марио Маслача и вроде бы довольны сербским защитником. А Ткачук, скорее всего, продолжит карьеру на родине, где он более-менее стабильно выступал только за "Ворсклу". 

Напомним, что летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 13 июня до 10 июля. Более подробно о новичках можно узнать в нашей обновленной Таблице переходов.

Фото: panorama.com.al (1), ФК "Окжетпес" (2), ФК "Ордабасы", ФК "Шахтер" (4). 
  Комментариев: 4
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Сегодня 17:19
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1563
Анене чума добавьте сюда же!
Ответить 1
 
Ержан79 Сегодня 17:23
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1213
Алтай Калимов, Точно, почему не добавили Анене?
Ответить 0
 
Егор Токов Сегодня 17:37
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 17:38
Статус: Профи
Рейтинг: 446
Маевско -Шитов два шлака из белоруси!
Ответить 0
 