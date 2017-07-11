ТОП-5 провальных трансферов КПЛ

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Евгений Ткачук. Фото с сайта ФК "Иртыш"
Летнее трансферное окно в казахстанской премьер-лиге закрылось 10 июля. До его закрытия многие игроки были вынуждены перебраться в другие клубы. Хотя изначально на них возлагались большие надежды, но одни так и не адаптировались на новом месте, а другие, откровенно говоря, валяли дурака на поле. О самых неудачных трансферах первого отрезка чемпионата рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Аздрен Лулаку
В квалификации албанского форварда сомневаться не приходится. До переезда в столицу Казахстана он успешно выступал в чемпионате Румынии. По крайней мере, за "Газ Метан" наколотил 16 голов в 20 матчах. Вот только в "Астане" у него не пошла игра, тогда как на тренировках смотрелся более чем прилично. В 17 играх премьер-лиги отличился лишь в одном случае при двух голевых передачах. Явно не такой игры ждали от него в команде Станимира Стойлова. В итоге, Лулаку был отдан в "Тобол" в аренду.
Не исключено, что потом вернется в столичный клуб более адаптированным к нашему чемпионату. Ведь в свое время другой форвард "Астаны" Жуниор Кабананга также не впечатлял. Однако поиграв в аренде за турецкий "Кардемир Карабюкспор", возвратился совсем другим человеком. Плюс удачная игра на Кубке африканских наций позволила конголезцу обрести еще больше уверенности в своих силах. Сейчас Жуниор основной нападающий действующего чемпиона. На его счету 14 мячей в 20 играх, а также три результативные передачи. Так что не будем спешить ставить крест на Лулаку, тем более мастерства ему не занимать.
Цветан Генков
Болгарин был главной трансферной целью "Окжетпеса" в зимнее межсезонье. В клубе не могли нарадоваться его приходу. Ведь он должен был стать ударной силой синегорцев в атаке. Увы, экс-форвард московского "Динамо" и "Левски" не оправдал надежды главного тренера и руководства. В 12 играх отметился всего одним точным ударом (14-й тур, "Окжетпес" - "Ордабасы" 1:2).
Между тем, кокшетауская команда от тура к туру усугубляла свое турнирное положение, что, в конечном счете, обернулось уходом Владимира Муханова в "Актобе" и кадровыми изменениями в руководящем составе. А как только открылось трансферное окно, Генков поспешил покинуть Кокшетау.
Вообще, "Окжетпес" не первый год совершает интересные трансферы, но, по каким-то причинам, тем или иным известным футболистам не удавалось себя показать. Может быть, правы те, кто говорит о том, что перед приглашением таких нападающих необходимо в первую очередь набрать сильных исполнителей в среднюю линию, чтобы в дальнейшей игроки группы атаки не оставались на голодном пайке.
Гогита Гогуа
Еще в прошлом сезоне грузинский полузащитник блеснул игрой за "Иртыш". На него сразу обратили внимание в "Ордабасы", куда он в результате перешел по финансовым соображениям. Димитар Димитров был крайне недоволен уходом своего ведущего футболиста, но ничего не мог поделать.
Поначалу, у Гогуа неплохо шло в шымкентском клубе, но с приходом российского специалиста Алексея Петрушина начал все реже попадать в состав. Даже удивительно, что в нынешнем сезоне только шесть игр провел за южан. Отныне защищает цвета "Окжетпеса", где совсем другие исполнители. Во всяком случае, в четырех играх не отметился ни голом, ни передачей.
Определенно, футболист прогадал, когда решился сменить "Иртыш" на "Ордабасы". Все-таки в павлодарском клубе вся игра строилась через него, а Димитар Димитров ему полностью доверял. Возможно, ему стоит рассмотреть вариант с возвращением в Павлодар в конце сезона.
Изу Азука
Что тут скажешь, своеобразный нападающий из Нигерии. При этом пластичный и мастеровитый. Однако в силу своего характера и ленивости не сумел до конца раскрыться. Соответственно, нигде надолго не задерживался. Чем удивительным выглядело его приглашение в "Акжайык". Ведь ранее в играх за "Иртыш" и "Тараз" он также часто отбывал номер на поле.
Другое дело, раз уж позвал его к себе Вахид Масудов, казалось, тренер нашел общий язык с футболистом. К сожалению, это оказалось не так.
Не секрет, что Азука порой ставит себя выше всех в команде и зачастую не отрабатывает в обороне, что вкупе могли стать причиной его ухода из "Акжайыка". В 17 матчах за уральцев забил пять мячей.
Несмотря на это, нигерийца хотели видеть в "Кайсаре". У кызылординцев, как известно, самая беззубая атака в чемпионате (13 голов в 19 играх). В связи с этим и желали разнообразить скудную атакующую линию нигерийским форвардом. Но, видимо, в последний момент передумали из-за одиозности футболиста, сделав ставку на более покладистых нападающих Тохтара Жангылышбая и Франка Джа Джедже.
Евгений Ткачук
Болгарский наставник "Иртыша" Димитров обычно тщательно подходит к выбору новичков. Большая часть из них заиграла у него в Павлодаре. Более того, приглянувшихся футболистов заманивали в свои составы другие клубы. А почему они там не держали свой уровень, уже другой вопрос.
Димитров своей требовательностью и подходом к делу способен реанимировать карьеру многих игроков, не говоря уже о том, что их органично вписывал в свою игровую концепцию. А вот с украинским защитником не все получилось. В старании Ткачуку нельзя было отказать, однако в его игре все равно прослеживались прорехи - то вовремя не подстрахует, то ошибется в выборе позиции. И с ходом времени становилось очевидно, что украинец не задержится в Павлодаре до конца сезона. Так все и вышло, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
На его место павлодарцы пригласили Марио Маслача и вроде бы довольны сербским защитником. А Ткачук, скорее всего, продолжит карьеру на родине, где он более-менее стабильно выступал только за "Ворсклу".
Напомним, что летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 13 июня до 10 июля. Более подробно о новичках можно узнать в нашей обновленной Таблице переходов.
Фото: panorama.com.al (1), ФК "Окжетпес" (2), ФК "Ордабасы", ФК "Шахтер" (4).
Аздрен Лулаку
В квалификации албанского форварда сомневаться не приходится. До переезда в столицу Казахстана он успешно выступал в чемпионате Румынии. По крайней мере, за "Газ Метан" наколотил 16 голов в 20 матчах. Вот только в "Астане" у него не пошла игра, тогда как на тренировках смотрелся более чем прилично. В 17 играх премьер-лиги отличился лишь в одном случае при двух голевых передачах. Явно не такой игры ждали от него в команде Станимира Стойлова. В итоге, Лулаку был отдан в "Тобол" в аренду.
Не исключено, что потом вернется в столичный клуб более адаптированным к нашему чемпионату. Ведь в свое время другой форвард "Астаны" Жуниор Кабананга также не впечатлял. Однако поиграв в аренде за турецкий "Кардемир Карабюкспор", возвратился совсем другим человеком. Плюс удачная игра на Кубке африканских наций позволила конголезцу обрести еще больше уверенности в своих силах. Сейчас Жуниор основной нападающий действующего чемпиона. На его счету 14 мячей в 20 играх, а также три результативные передачи. Так что не будем спешить ставить крест на Лулаку, тем более мастерства ему не занимать.
Цветан Генков
Болгарин был главной трансферной целью "Окжетпеса" в зимнее межсезонье. В клубе не могли нарадоваться его приходу. Ведь он должен был стать ударной силой синегорцев в атаке. Увы, экс-форвард московского "Динамо" и "Левски" не оправдал надежды главного тренера и руководства. В 12 играх отметился всего одним точным ударом (14-й тур, "Окжетпес" - "Ордабасы" 1:2).
Между тем, кокшетауская команда от тура к туру усугубляла свое турнирное положение, что, в конечном счете, обернулось уходом Владимира Муханова в "Актобе" и кадровыми изменениями в руководящем составе. А как только открылось трансферное окно, Генков поспешил покинуть Кокшетау.
Вообще, "Окжетпес" не первый год совершает интересные трансферы, но, по каким-то причинам, тем или иным известным футболистам не удавалось себя показать. Может быть, правы те, кто говорит о том, что перед приглашением таких нападающих необходимо в первую очередь набрать сильных исполнителей в среднюю линию, чтобы в дальнейшей игроки группы атаки не оставались на голодном пайке.
Гогита Гогуа
Еще в прошлом сезоне грузинский полузащитник блеснул игрой за "Иртыш". На него сразу обратили внимание в "Ордабасы", куда он в результате перешел по финансовым соображениям. Димитар Димитров был крайне недоволен уходом своего ведущего футболиста, но ничего не мог поделать.
Поначалу, у Гогуа неплохо шло в шымкентском клубе, но с приходом российского специалиста Алексея Петрушина начал все реже попадать в состав. Даже удивительно, что в нынешнем сезоне только шесть игр провел за южан. Отныне защищает цвета "Окжетпеса", где совсем другие исполнители. Во всяком случае, в четырех играх не отметился ни голом, ни передачей.
Определенно, футболист прогадал, когда решился сменить "Иртыш" на "Ордабасы". Все-таки в павлодарском клубе вся игра строилась через него, а Димитар Димитров ему полностью доверял. Возможно, ему стоит рассмотреть вариант с возвращением в Павлодар в конце сезона.
Изу Азука
Что тут скажешь, своеобразный нападающий из Нигерии. При этом пластичный и мастеровитый. Однако в силу своего характера и ленивости не сумел до конца раскрыться. Соответственно, нигде надолго не задерживался. Чем удивительным выглядело его приглашение в "Акжайык". Ведь ранее в играх за "Иртыш" и "Тараз" он также часто отбывал номер на поле.
Другое дело, раз уж позвал его к себе Вахид Масудов, казалось, тренер нашел общий язык с футболистом. К сожалению, это оказалось не так.
Не секрет, что Азука порой ставит себя выше всех в команде и зачастую не отрабатывает в обороне, что вкупе могли стать причиной его ухода из "Акжайыка". В 17 матчах за уральцев забил пять мячей.
Несмотря на это, нигерийца хотели видеть в "Кайсаре". У кызылординцев, как известно, самая беззубая атака в чемпионате (13 голов в 19 играх). В связи с этим и желали разнообразить скудную атакующую линию нигерийским форвардом. Но, видимо, в последний момент передумали из-за одиозности футболиста, сделав ставку на более покладистых нападающих Тохтара Жангылышбая и Франка Джа Джедже.
Евгений Ткачук
Болгарский наставник "Иртыша" Димитров обычно тщательно подходит к выбору новичков. Большая часть из них заиграла у него в Павлодаре. Более того, приглянувшихся футболистов заманивали в свои составы другие клубы. А почему они там не держали свой уровень, уже другой вопрос.
Димитров своей требовательностью и подходом к делу способен реанимировать карьеру многих игроков, не говоря уже о том, что их органично вписывал в свою игровую концепцию. А вот с украинским защитником не все получилось. В старании Ткачуку нельзя было отказать, однако в его игре все равно прослеживались прорехи - то вовремя не подстрахует, то ошибется в выборе позиции. И с ходом времени становилось очевидно, что украинец не задержится в Павлодаре до конца сезона. Так все и вышло, соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
На его место павлодарцы пригласили Марио Маслача и вроде бы довольны сербским защитником. А Ткачук, скорее всего, продолжит карьеру на родине, где он более-менее стабильно выступал только за "Ворсклу".
Напомним, что летнее трансферное окно в КПЛ было открыто с 13 июня до 10 июля. Более подробно о новичках можно узнать в нашей обновленной Таблице переходов.
Фото: panorama.com.al (1), ФК "Окжетпес" (2), ФК "Ордабасы", ФК "Шахтер" (4).