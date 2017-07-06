Жангылышбай перешел в "Кайсар"

Это уже седьмой клуб в его карьере.
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Резервный нападающий "Тобола" Тохтар Жангылышбай подписал контракт с "Кайсаром", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Кызылординский клуб стал уже седьмым по счету в карьере некогда перспективного 24-летнего нападающего. В Костанае он вчистую проиграл конкуренцию Алексею Щеткину и Джордже Деспотовичу, а с приходом в "Тобол" Аздрена Лулаку и Дидара Жалмукана будущее Жангылышбая и вовсе стало туманным. "Кайсар" же активно ищет усиление атаки, так как "волки" на протяжении уже шести матчей не могут поразить ворота соперника. К тому же, есть у "Кайсара" и кадровые потери. Тяжелую травму получил форвард из Бурунди Саиджи Нтибозанкиза, а его коллега по амплуа Стефан Николич и вовсе покинул клуб.
Жангылышбай в текущем сезоне провел десять матчей в КПЛ и стал автором одного гола. До "Тобола" он защищал цвета "Шахтера", "Астаны", "Кайрата", "Актобе" и "Жетысу". Еще три года назад он считался подающим большие надежды нападающим и даже приглашался в молодежную сборную Казахстана. Но так и не сумел стать ни в одной из команд игроком основного состава.