"Иртыш" вернул своего воспитанника

Он имеет опыт игры за сборную Казахстана.
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Антон Цирин. Фото с официального сайта "Тобола"
Голкипер Антон Цирин за месяц до своего тридцатилетия подписал контракт с родным "Иртышом", сообщает корреспондент Vesti.kz.
В первой половине сезона был заявлен за "Кайсар", но так и не получил шанса сыграть за кызылординцев. Главный тренер "волков" Стойчо Младенов сделал основную ставку на молодого воспитанника кыргызского футбола Марселя Исламкулова, а когда тот получил травму, доверился опытному Александру Григоренко.
Экс-игрок сборной Казахстана Цирин в "Кайсаре" оказался в статусе третьего вратаря. В Павлодаре, скорее всего, он будет в этой же роли, учитывая что роль первого номера за основным кипером сборной Давидом Лория, а его ближайшим сменщиком является Никита Калмыков, дебютировавший в нынешнем чемпионате вчера, 10 июля, во встрече с "Тоболом" (0:1). Также в обойме Димитара Димитрова имеется молодой Серикбол Капанов.
Напомним, что в обратном направлении последовал французский форвард Франк Джа Джедже, подписавший контракт с "Кайсаром" через три дня после того, как покинул "Иртыш". Павлодарцы же в конце летнего трансферного периода заключили соглашение с украинским полузащитником Владиславом Огирей.
Таблица всех трансферов КПЛ
В первой половине сезона был заявлен за "Кайсар", но так и не получил шанса сыграть за кызылординцев. Главный тренер "волков" Стойчо Младенов сделал основную ставку на молодого воспитанника кыргызского футбола Марселя Исламкулова, а когда тот получил травму, доверился опытному Александру Григоренко.
Экс-игрок сборной Казахстана Цирин в "Кайсаре" оказался в статусе третьего вратаря. В Павлодаре, скорее всего, он будет в этой же роли, учитывая что роль первого номера за основным кипером сборной Давидом Лория, а его ближайшим сменщиком является Никита Калмыков, дебютировавший в нынешнем чемпионате вчера, 10 июля, во встрече с "Тоболом" (0:1). Также в обойме Димитара Димитрова имеется молодой Серикбол Капанов.
Напомним, что в обратном направлении последовал французский форвард Франк Джа Джедже, подписавший контракт с "Кайсаром" через три дня после того, как покинул "Иртыш". Павлодарцы же в конце летнего трансферного периода заключили соглашение с украинским полузащитником Владиславом Огирей.
Таблица всех трансферов КПЛ