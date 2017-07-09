"Кайсар" подписал экс-форварда ПСЖ

Состав кызылординцев за последние дни пополнился сразу двумя нападающими.
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Франк Джа Дже. Фото пресс-службы "Иртыша"
Французский нападающий Франк Джа Джедже в заключительный день летнего трансферного окна стал игроком "Кайсара", сообщает корреспондент Vesti.kz.
31-летний ивуариец с французским паспортом был подписан кызылординцами в экстренном порядке, так как у них не получилось переманить к себе нигерийского форварда Изу Азуку из "Акжайыка": уральцы отказались отпускать своего лучшего снайпера. Джа Джедже вполне может стать основным нападающим "волков", учитывая травму Саиди Нтибозанкизы и отъезд черногорца Стефана Николича.
Первую половину текущего сезона Джа Дже провел в "Иртыше", но так и не сумев закрепиться в основном составе "сине-белых". Он принял участие в 15 матчах КПЛ и стал автором двух мячей.
Основная часть его карьеры прошла во Франции: Франк является воспитанником ПСЖ, но играл в составе парижан крайне мало - всего несколько матчей за три года, и больше времени провел по арендам в скромных "Бресте" и "Гренобле". В итоге, "Гренобль" выкупил молодого нападающего, а вскоре он перешел в более именитый "Страсбур". Но там у него не сложилось, и он продолжил хождение по клубам: "Арль-Авиньон", "Ницца", после чего уехал в чемпионат Украины. В составе одесского "Черноморца" Джа Джедже отыграл 37 матчей и забил 7 мячей, уехав после в норвежский "Сарпсборг". Затем карьера его вновь пошла по наклонной: минское "Динамо", "Хиберниан" из Шотландии и короткая командировка в катарскую "Аль-Шаханию".
Напомним, что ранее "Кайсар" подписал соглашение с еще одним форвардом: из "Тобола" был выписан экс-форвард сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай.
Таблица всех трансферов КПЛ
31-летний ивуариец с французским паспортом был подписан кызылординцами в экстренном порядке, так как у них не получилось переманить к себе нигерийского форварда Изу Азуку из "Акжайыка": уральцы отказались отпускать своего лучшего снайпера. Джа Джедже вполне может стать основным нападающим "волков", учитывая травму Саиди Нтибозанкизы и отъезд черногорца Стефана Николича.
Первую половину текущего сезона Джа Дже провел в "Иртыше", но так и не сумев закрепиться в основном составе "сине-белых". Он принял участие в 15 матчах КПЛ и стал автором двух мячей.
Основная часть его карьеры прошла во Франции: Франк является воспитанником ПСЖ, но играл в составе парижан крайне мало - всего несколько матчей за три года, и больше времени провел по арендам в скромных "Бресте" и "Гренобле". В итоге, "Гренобль" выкупил молодого нападающего, а вскоре он перешел в более именитый "Страсбур". Но там у него не сложилось, и он продолжил хождение по клубам: "Арль-Авиньон", "Ницца", после чего уехал в чемпионат Украины. В составе одесского "Черноморца" Джа Джедже отыграл 37 матчей и забил 7 мячей, уехав после в норвежский "Сарпсборг". Затем карьера его вновь пошла по наклонной: минское "Динамо", "Хиберниан" из Шотландии и короткая командировка в катарскую "Аль-Шаханию".
Напомним, что ранее "Кайсар" подписал соглашение с еще одним форвардом: из "Тобола" был выписан экс-форвард сборной Казахстана Тохтар Жангылышбай.
Таблица всех трансферов КПЛ