"Иртыш" усилился украинским хавбеком

Он начинал карьеру вместе с Сергеем Малым.
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27-летний украинский полузащитник Владислав Огиря прибыл в расположение "Иртыша", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Опорный хавбек "Александрии" сегодня прилетел в Павлодар и завтра должен заключить соглашение с "Иртышом". Огирю характеризуют как неуступчивого бойца, умеющего действовать на различных позициях в средней линии. Наличие такого игрока позволит Димитару Димитрову варьировать тактические модели игры своих подопечных.
В последнем сезоне Огиря выступал в составе "Александрии", на его счету 21 матч и один гол в высшей лиге Украины. Но основная часть его карьеры прошла в донецком "Олимпике". Начиналась его карьера в луганской "Заре", а затем продолжилась в "Арсенале" из Белой Церкви. Кстати, в этом клубе он играл бок о бок с защитником сборной Казахстана Сергеем Малым.
Напомним, что ранее павлодарцы подписали контракт с форвардом сборной Молдовы Игорем Бугаевым. Помимо него, в "Иртыш" перешли сербские защитники Марио Маслач и Милош Стаменкович и казахстанец Дамир Даутов. Также стоит отметить, что вчера павлодарцы расторгли контракт с нападающим Франком Джа Джедже.