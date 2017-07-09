"Тараз" подписал защитника с опытом игры за сборную Казахстана

Он уже выступал за этот клуб.
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Илья Воротников (в центре). Фото с официального сайта ФФК
Центральный защитник Илья Воротников в последний день летнего трансферного окна покинул "Иртыш" и вернулся в "Тараз", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Тренерский штаб жамбылцев, по всей видимости, сумел закрыть самую проблемную позицию команды, подписав Воротникова. Именно в "Таразе" он выступал на протяжении последних лет, пока зимой не принял предложение "Иртыша".
В Павлодаре Воротников играл регулярно, но в последние месяц-полтора рулевой команды Димитар Димитров решил обходиться другими игроками, и Илья потерял место в основном составе. Сидеть на лавке и ждать призрачный шанс, когда один центральный защитник за другим прибывают в команду, он не пожелал и вернулся в "Тараз", где возможностей выходить на поле будет больше.
Кроме "Тараза" и "Иртыша" 31-летний Воротников выступал за "Акжайык", "Кайрат", "Атырау", "Алма-Ату" и дубль казанского "Рубина". В 2014 и 2015 году воспитанник алматинского футбола провел шесть матчей за сборную Казахстана, в том числе четыре - в квалификации Евро-2016.
Таблица всех трансферов КПЛ
Тренерский штаб жамбылцев, по всей видимости, сумел закрыть самую проблемную позицию команды, подписав Воротникова. Именно в "Таразе" он выступал на протяжении последних лет, пока зимой не принял предложение "Иртыша".
В Павлодаре Воротников играл регулярно, но в последние месяц-полтора рулевой команды Димитар Димитров решил обходиться другими игроками, и Илья потерял место в основном составе. Сидеть на лавке и ждать призрачный шанс, когда один центральный защитник за другим прибывают в команду, он не пожелал и вернулся в "Тараз", где возможностей выходить на поле будет больше.
Кроме "Тараза" и "Иртыша" 31-летний Воротников выступал за "Акжайык", "Кайрат", "Атырау", "Алма-Ату" и дубль казанского "Рубина". В 2014 и 2015 году воспитанник алматинского футбола провел шесть матчей за сборную Казахстана, в том числе четыре - в квалификации Евро-2016.
Таблица всех трансферов КПЛ