Из состава "Кайрата" могу выделить Исаэля, Исламхана и Жукова - тренер "Скендербеу"

Команды встретятся в Лиге Европы.
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Илир Дайя. Фото пресс-службы "Кайрата"
Главный тренер албанского "Скендербеу" Илир Дайя поделился ожиданиями от первого матча с "Кайратом" во втором отборочном раунде Лиги Европы.
Игра пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.
- К сожалению, мы потеряли один день в Турции, но мы знаем, что "Кайрате" также имеются такие игроки, которые могут показать высочайший класс. Мы готовы к этому, потому что мы тоже имеем сильных футболистов, - цитирует Дайя пресс-служба "Кайрата".
- Для "Скендербеу" важно забить или же не пропустить?
- Конечно же, мы будем очень аккуратны в защите, но это не означает, что мы не будем атаковать. Поэтому, забитый гол - будет очень хорошим событием для нашей команды, потому что у нас будет в запасе ответная игра в Албании.
- Кого из команды соперников вы могли бы выделить?
- Находясь в Стамбуле, мы изучили "Кайрат". Могу выделить Исаэля, капитана вашей команды Бауыржана Исламхана и Георгия Жукова. Мы хорошо изучили их тактику и будем нацелены на победу.
- Что вы можете рассказать об изменениях в своем составе?
- Произошли некоторые изменения в нашей команде после матча первого раунда квалификации, где мы сыграли с "Сан-Хулией", но, в принципе, все готовы.
Ранее предстоящий матч со "Скендербеу" прокомментировал главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе, чья команда столкнется с некоторыми кадровыми проблемами из-за травм.
Игра пройдет 13 июля на Центральном стадионе Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.
- К сожалению, мы потеряли один день в Турции, но мы знаем, что "Кайрате" также имеются такие игроки, которые могут показать высочайший класс. Мы готовы к этому, потому что мы тоже имеем сильных футболистов, - цитирует Дайя пресс-служба "Кайрата".
- Для "Скендербеу" важно забить или же не пропустить?
- Конечно же, мы будем очень аккуратны в защите, но это не означает, что мы не будем атаковать. Поэтому, забитый гол - будет очень хорошим событием для нашей команды, потому что у нас будет в запасе ответная игра в Албании.
- Кого из команды соперников вы могли бы выделить?
- Находясь в Стамбуле, мы изучили "Кайрат". Могу выделить Исаэля, капитана вашей команды Бауыржана Исламхана и Георгия Жукова. Мы хорошо изучили их тактику и будем нацелены на победу.
- Что вы можете рассказать об изменениях в своем составе?
- Произошли некоторые изменения в нашей команде после матча первого раунда квалификации, где мы сыграли с "Сан-Хулией", но, в принципе, все готовы.
Ранее предстоящий матч со "Скендербеу" прокомментировал главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе, чья команда столкнется с некоторыми кадровыми проблемами из-за травм.