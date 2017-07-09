Жуков, Маркович и еще три игрока "Кайрата" пропустят матч Лиги Европы со "Скендербеу"

До конца сезона выбыл защитник Ян Вороговский.
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Георгий Жуков. Фото пресс-службы "Кайрата"
Тренерский штаб "Кайрата" не сможет рассчитывать на шестерых футболистов в первом матче с албанским "Скендербеу" в Лиге Европы.
Алматинскому клубу не помогут защитники Ян Вороговский, Ермек Куантаев, Жарко Маркович и Станислав Лунин, а также полузащитник Георгий Жуков. Есть повреждение у еще одного хавбека Иво Иличевича, однако не уточняется, пропустит ли хорват предстоящий матч.
- Георгий сыграет в завтрашнем матче?
- Жукова не будет, - цитирует главного тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе официальный сайт клуба.
- Увидим дебют Шелдона Бато в еврокубках?
- Скорее всего, да.
- Трансферное окно в Казахстане закрылось. Довольны вы селекционной работой?
- У нас, в принципе, не было запланировано больших трансферов. Единственное, мы говорили, что возьмем центрального защитника. Но, к сожалению, беда в том, что травмы идут контактные: тот же Жуков, тот же Иличевич. Это сильно беспокоит, но в целом команда в этом году хорошо укомплектована. Беспокоит то, что серьезно травмированы шесть человек. Нам приходится перестраиваться, вы сами видите, сколько у нас правых защитников "сломались": Куантаев, Вороговский, Лунин.
- Жарко Марковича не будет?
- Нет, завтра точно не будет.
- Надолго ли выбыл Вороговский?
- У Вороговского серьезная травма, тем более она старая. К сожалению, у него проблема в колене, его недавно оперировали и, думаю, что до конца сезона его не увидим.
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет завтра, 13 июля, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.
Алматинскому клубу не помогут защитники Ян Вороговский, Ермек Куантаев, Жарко Маркович и Станислав Лунин, а также полузащитник Георгий Жуков. Есть повреждение у еще одного хавбека Иво Иличевича, однако не уточняется, пропустит ли хорват предстоящий матч.
- Георгий сыграет в завтрашнем матче?
- Жукова не будет, - цитирует главного тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе официальный сайт клуба.
- Увидим дебют Шелдона Бато в еврокубках?
- Скорее всего, да.
- Трансферное окно в Казахстане закрылось. Довольны вы селекционной работой?
- У нас, в принципе, не было запланировано больших трансферов. Единственное, мы говорили, что возьмем центрального защитника. Но, к сожалению, беда в том, что травмы идут контактные: тот же Жуков, тот же Иличевич. Это сильно беспокоит, но в целом команда в этом году хорошо укомплектована. Беспокоит то, что серьезно травмированы шесть человек. Нам приходится перестраиваться, вы сами видите, сколько у нас правых защитников "сломались": Куантаев, Вороговский, Лунин.
- Жарко Марковича не будет?
- Нет, завтра точно не будет.
- Надолго ли выбыл Вороговский?
- У Вороговского серьезная травма, тем более она старая. К сожалению, у него проблема в колене, его недавно оперировали и, думаю, что до конца сезона его не увидим.
Матч второго раунда квалификации Лиги Европы "Кайрат" - "Скендербеу" пройдет завтра, 13 июля, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени.