У "Кайрата" проходимый соперник. А гранды пусть попадаются в групповой стадии Лиги Европы- специалист

Также он оценил шансы на успех "Иртыша" во встречах с "Црвеной Звездой".
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Аскар Кожабергенов. Фото с сайта ФК "Жетысу"
Известный казахстанский тренер Аскар Кожабергенов считает, что "Иртышу" и "Кайрату" вполне по силам пройти в третий квалификационный раунд Лиги Европы. Вот как он Vesti.kz оценил шансы казахстанских команд в предстоящих играх с сербской "Црвеной Звездой" и албанским "Скендербеу" соответственно.
"В матче "Иртыш" - "Црвена Звезда" шансы на победу у команд 50 на 50. Даже отдал бы предпочтение павлодарцам. Дело в том, что недавно мы видели силу сербской команды в противостоянии с "Кайратом", и алматинцы во многих компонентах ее превзошли. Может, тогда кайратовцы были сильнее павлодарского клуба, но сейчас "Иртыш" заметно прибавил, поэтому имеет возможность пройти в следующий круг. И вот почему.
У "Црвены Звезды" не задерживаются сильные игроки, при удобном случае уезжают в другие клубы, в том числе казахстанские. Плюс чемпионат Сербии еще не начался, вследствие чего "Црвена Звезда" находится в подготовительной стадии. А наш чемпионат, напротив, на ходу. И потом сербы в ответном матче первого раунда сыграли в результативную ничью с "Флорианой". Если мальтийцы столько забили, то почему бы "Иртышу", вообще, не пройти сербов? Важно, как во встрече с "Дунавом", сыграть на ноль на своем поле. И, конечно же, необходимо использовать свои моменты.
Что касается матча "Кайрат" - "Скендербеу", то шансы на победу 70 на 30 в пользу алматинского клуба. Все-таки кайратовцы стабилизировали игру, да еще последние победы им придали дополнительную уверенность в собственных силах. Но тут тоже тактика первой игры многое решает: не пропускать и не транжирить свои моменты. У Кахабера Цхададзе мощная атакующая линия. Еще Шелдон Бато должен усилить оборону, где иногда возникали проблемы, особенно в центральной зоне. Если "Кайрат" сыграет в своей атакующей манере, то меньше нагрузки будет на оборону.
Очень надеюсь, что "Кайрат" пройдет дальше по сетке турнира, а также рассчитываю на благосклонность жребия в следующем раунде. Конечно, хочется, чтобы и гранды к нам приезжали, но еще больше хочется в соперники получить проходимую команду. Пусть гранды попадутся в групповой стадии Лиги Европы", - рассказал Кожабергенов.
Отметим, что "Иртыш" и "Кайрат" свои первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы проведут 13 июля. Павлодарцы дома примут "Црвену Звезду" (Сербия), а "Кайрат" на своем поле встретится со "Скендербеу" (Албания). Начало - в 20:00 и 20:45 соответственно. Ответные игры состоятся через неделю.
"В матче "Иртыш" - "Црвена Звезда" шансы на победу у команд 50 на 50. Даже отдал бы предпочтение павлодарцам. Дело в том, что недавно мы видели силу сербской команды в противостоянии с "Кайратом", и алматинцы во многих компонентах ее превзошли. Может, тогда кайратовцы были сильнее павлодарского клуба, но сейчас "Иртыш" заметно прибавил, поэтому имеет возможность пройти в следующий круг. И вот почему.
У "Црвены Звезды" не задерживаются сильные игроки, при удобном случае уезжают в другие клубы, в том числе казахстанские. Плюс чемпионат Сербии еще не начался, вследствие чего "Црвена Звезда" находится в подготовительной стадии. А наш чемпионат, напротив, на ходу. И потом сербы в ответном матче первого раунда сыграли в результативную ничью с "Флорианой". Если мальтийцы столько забили, то почему бы "Иртышу", вообще, не пройти сербов? Важно, как во встрече с "Дунавом", сыграть на ноль на своем поле. И, конечно же, необходимо использовать свои моменты.
Что касается матча "Кайрат" - "Скендербеу", то шансы на победу 70 на 30 в пользу алматинского клуба. Все-таки кайратовцы стабилизировали игру, да еще последние победы им придали дополнительную уверенность в собственных силах. Но тут тоже тактика первой игры многое решает: не пропускать и не транжирить свои моменты. У Кахабера Цхададзе мощная атакующая линия. Еще Шелдон Бато должен усилить оборону, где иногда возникали проблемы, особенно в центральной зоне. Если "Кайрат" сыграет в своей атакующей манере, то меньше нагрузки будет на оборону.
Очень надеюсь, что "Кайрат" пройдет дальше по сетке турнира, а также рассчитываю на благосклонность жребия в следующем раунде. Конечно, хочется, чтобы и гранды к нам приезжали, но еще больше хочется в соперники получить проходимую команду. Пусть гранды попадутся в групповой стадии Лиги Европы", - рассказал Кожабергенов.
Отметим, что "Иртыш" и "Кайрат" свои первые матчи второго квалификационного раунда Лиги Европы проведут 13 июля. Павлодарцы дома примут "Црвену Звезду" (Сербия), а "Кайрат" на своем поле встретится со "Скендербеу" (Албания). Начало - в 20:00 и 20:45 соответственно. Ответные игры состоятся через неделю.