Прямая трансляция матчей 19-го тура КПЛ "Акжайык" - "Кайрат" и "Ордабасы" - "Шахтер"

Обе игры начнутся в 19:00 по астанинскому времени.
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Фото пресс-службы "Кайрата"
Сегодня, 9 июля, состоятся два заключительных матча 19-го тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
В Уральске "Акжайык" примет "Кайрат", а в Шымкенте "Ордабасы" встретится с "Шахтером". Обе встречи начнутся в 19:00 по астанинскому времени, а в прямом эфире их покажет ПФЛК-ТВ.
Предстоящий матч пропустят полузащитники "Кайрата" Андрей Аршавин и Георгий Жуков - перебор желтых карточек и травма соответственно. Также в лазарете у алматинцев находятся защитники Ермек Куантаев и Станислав Лунин. Не выйдет сегодня на поле и защитник "Ордабасы" Самат Смаков, получивший ушиб ребра, а капитан шымкентцев Азат Нургалиев получит отдых по решению тренерского штаба.
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В Уральске "Акжайык" примет "Кайрат", а в Шымкенте "Ордабасы" встретится с "Шахтером". Обе встречи начнутся в 19:00 по астанинскому времени, а в прямом эфире их покажет ПФЛК-ТВ.
Предстоящий матч пропустят полузащитники "Кайрата" Андрей Аршавин и Георгий Жуков - перебор желтых карточек и травма соответственно. Также в лазарете у алматинцев находятся защитники Ермек Куантаев и Станислав Лунин. Не выйдет сегодня на поле и защитник "Ордабасы" Самат Смаков, получивший ушиб ребра, а капитан шымкентцев Азат Нургалиев получит отдых по решению тренерского штаба.
Таблица КПЛ
Все новости КПЛ