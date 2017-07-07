Самат Смаков пропустит матч с "Шахтером" из-за ушиба ребра

Не сыграет в этой встрече и Азат Нургалиев.
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Самат Смаков (№8). Фото пресс-службы "Ордабасы"
Тренерский штаб "Ордабасы" не сможет рассчитывать на своих лидеров Самата Смакова и Азата Нургалиева в матче с "Шахтером", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алексею Петрушину предстоит несколько перекроить состав к матчу с "горняками": Смаков вынужден пропустить встречу из-за ушиба ребра. Напомним, что опытный защитник вынужден был покинуть поле во втором тайме матча против "Широки Бриега" в рамках Лиги Европы. А у Нургалиева накопилась усталость, и тренерский штаб предоставит ему отдых. В то же время вернулся в строй другой лидер атак шымкентцев Танат Нусербаев, готовый выйти завтра на поле с первых минут.
Напомним, что на этой неделе "Ордабасы" оформил два трансфера: сначала клуб объявил о переходе хорватского полузащитника Оливера Петрака, а в субботу контракт с шымкентцами подписал сербский нападающий Срджан Вуяклия.
Матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" - "Шахтер" пройдет сегодня, 9 июля, в Шымкенте и начнется в 19:00 по местному времени.
Алексею Петрушину предстоит несколько перекроить состав к матчу с "горняками": Смаков вынужден пропустить встречу из-за ушиба ребра. Напомним, что опытный защитник вынужден был покинуть поле во втором тайме матча против "Широки Бриега" в рамках Лиги Европы. А у Нургалиева накопилась усталость, и тренерский штаб предоставит ему отдых. В то же время вернулся в строй другой лидер атак шымкентцев Танат Нусербаев, готовый выйти завтра на поле с первых минут.
Напомним, что на этой неделе "Ордабасы" оформил два трансфера: сначала клуб объявил о переходе хорватского полузащитника Оливера Петрака, а в субботу контракт с шымкентцами подписал сербский нападающий Срджан Вуяклия.
Матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги "Ордабасы" - "Шахтер" пройдет сегодня, 9 июля, в Шымкенте и начнется в 19:00 по местному времени.