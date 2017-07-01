"Ордабасы" объявил о переходе хорватского полузащитника

Он перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.
Вчера 23:03
Фото с сайта ФК "Ордабасы"
Шымкентский "Ордабасы" на своем официальном сайте объявил о переходе хорватского полузащитника Оливера Петрака.
26-летний опорный полузащитник заключил контракт сроком на один год. Петрак перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.
Ранее Оливер Петрак выступал за хорватские клубы "Локомотив", "Динамо Загреб", "Лучко", "Истру" и "Зриньски" (Босния и Герцеговина).
В прошлом сезоне в составе боснийского клуба полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.
26-летний опорный полузащитник заключил контракт сроком на один год. Петрак перешел в казахстанский клуб на правах свободного агента.
Ранее Оливер Петрак выступал за хорватские клубы "Локомотив", "Динамо Загреб", "Лучко", "Истру" и "Зриньски" (Босния и Герцеговина).
В прошлом сезоне в составе боснийского клуба полузащитник принял участие в 36 матчах во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи.