"Ордабасы" подписал форварда "Црвены Звезды"

Причем шымкентцы это сделали во второй раз.
Ссылки по теме:
- Казахстан после побед "Кайрата" и "Иртыша" вошел в ТОП-10 рейтинга еврокубкового сезона
- Сколько "Кайрат", "Иртыш" и Ордабасы" заработали баллов по итогам первого раунда Лиги Европы
- Не везло и сказалось, что играли в Алматы, а не в Шымкенте - игрок "Ордабасы" о вылете из ЛЕ
Форвард "Црвены Звезды" Срджан Вуяклия прибыл в Шымкент для подписания контракта с "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.
29-летний сербский форвард призван усилить атакующую линию команды Алексея Петрушина. Последним клубом Вуяклия была "Црвена Звезда", которой скоро предстоит противостояние с "Иртышом" во втором отборочном раунде Лиги Европы. В Белграде этот нападающий играл недолго и немного: восемь матчей и два гола за полгода.
До "Црвены Звезды" Вуяклия играл в составе "Бораца" из Чачака и "Спартака" из Субботицы. Между ними был период в "Хайдуке" из Кулы. Есть у него и опыт выступлений в зарубежном чемпионате: некоторое время он защищал цвета "Аль-Шабаба" из ОАЭ.
Самое интересное заключается в том, что полтора года назад этот форвард уже подписывал контракт с "Ордабасы". Правда, предварительный. Но дальше этого дело не зашло. Вуяклия сложно назвать результативным форвардом. Более или менее запоминающийся сезон он провел как раз перед тем, как перебраться в Шымкент: в сезоне 2015/2016 серб забил 15 мячей в 34 матчах. Но ни до, ни после этого Вуяклия подобным результатами похвастаться не мог.
Ранее сообщалось, что "Ордабасы" подписал хавбека из Хорватии Оливера Петрака. Также в стан шымкентцев в летний период дозаявок перебрался экс-форвард "Атырау" Виталий Ли.
Напомним, что в четверг шымкентцы вылетели из Лиги Европы, уступив в первом же раунде боснийскому "Широки Бриег" в двухматчевом противостоянии.