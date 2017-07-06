"Ордабасы" подписал форварда "Црвены Звезды"

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Копенгаген 0:0
Спартак М Славен Белупо 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 19:00
Атырау Тараз 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Краснодар Славия П 22:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов Карасев
Залилов Юлдашев
Нурсултанов Дардара
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мартич Дияс 18:00
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"Ордабасы" подписал форварда "Црвены Звезды"

Причем шымкентцы это сделали во второй раз.

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7 Комментариев
Фото с сайта picstopin.com
Фото с сайта picstopin.com

Форвард "Црвены Звезды" Срджан Вуяклия прибыл в Шымкент для подписания контракта с "Ордабасы", сообщает корреспондент Vesti.kz.

29-летний сербский форвард призван усилить атакующую линию команды Алексея Петрушина. Последним клубом Вуяклия была "Црвена Звезда", которой скоро предстоит противостояние с "Иртышом" во втором отборочном раунде Лиги Европы. В Белграде этот нападающий играл недолго и немного: восемь матчей и два гола за полгода.

До "Црвены Звезды" Вуяклия играл в составе "Бораца" из Чачака и "Спартака" из Субботицы. Между ними был период в "Хайдуке" из Кулы. Есть у него и опыт выступлений в зарубежном чемпионате: некоторое время он защищал цвета "Аль-Шабаба" из ОАЭ.

Самое интересное заключается в том, что полтора года назад этот форвард уже подписывал контракт с "Ордабасы". Правда, предварительный. Но дальше этого дело не зашло. Вуяклия сложно назвать результативным форвардом. Более или менее запоминающийся сезон он провел как раз перед тем, как перебраться в Шымкент: в сезоне 2015/2016 серб забил 15 мячей в 34 матчах. Но ни до, ни после этого Вуяклия подобным результатами похвастаться не мог.

Ранее сообщалось, что "Ордабасы" подписал хавбека из Хорватии Оливера Петрака. Также в стан шымкентцев в летний период дозаявок перебрался экс-форвард "Атырау" Виталий Ли.

Напомним, что в четверг шымкентцы вылетели из Лиги Европы, уступив в первом же раунде боснийскому "Широки Бриег" в двухматчевом противостоянии.    

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
Стратег Сегодня 10:55
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 528
Хоть месси подпишите все равно игра в еврокубках будет такой-же
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Бауыржан Сарсебеков Сегодня 10:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 108
Жау кеткен соң қылышыңды боққа шап
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Fankz Сегодня 11:49
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5152
Бауыржан Сарсебеков,
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Рауан Еркебаев Сегодня 11:31
Статус: МСМК
Рейтинг: 982
Ее мына Байсейтовтың басы қақпайма ))))))пойыз кетіп қалған кезде не сандырақ бұл))))))
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123 Сегодня 11:31
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1839
До еврокубков надо было подписывать. Уже третий год Орда дальше первого раунда не проходит. Лучше пусть другой клуб играет, нет характера у клуба. Или при Байсеитове так.
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Шах Ермекулы Сегодня 11:50
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 203
Не тратьте зря денег, лучше потратить время.
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Fankz Сегодня 11:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5152
"После драки...кулаками не машут". Вот в чем смысл? чтобы войти в ТОР-4, далее ЕК - вам "Орда" оно надо? И сами не играете и другим возможности перекрываете, а страдает рейтинг не только ваш, а KZ. В-общем, у Байса, местечковые, провинциальные потуги выглядеть успешным. Сплошное недоразумение.
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