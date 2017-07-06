"Зенит" опроверг интерес к Андрею Аршавину

Ситуацию прокомментировал спортивный директор клуба.
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Спортивный директор "Зенита" Константин Сарсания заявил, что клуб не ведет переговоров о трансфере полузащитника "Кайрата" Андрея Аршавина, сообщает "Спорт-Экспресс".
- Есть ли интерес к Аршавину и Денисову?
- Переговоров по ним не ведем. Аршавин игрок "Кайрата", Денисов – "Локомотива".
Напомним, ранее президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что относительно перехода Аршавина нужно решение главного тренера.
36-летний Аршавин с марта 2016 года выступает в "Кайрате". За полтора сезона в чемпионате Казахстана он провел 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 12 результативных передач. С его подробной статистикой во всех турнирах можно ознакомиться здесь.
Контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца 2017 года. В этом сезоне он является вице-капитаном алматинского клуба. В одном из последних интервью Аршавин заявил, что, кроме Казахстана, ему, по сути, негде играть, а его возвращение в чемпионат России на 99,9 процента исключено.
Летнее трансферное окно в чемпионате Казахстана открыто до 10 июля, а в России - до 31 августа.
Таблица всех трансферов КПЛ