Андрей Аршавин и Георгий Жуков пропустят матч "Кайрата" в КПЛ

Алматинцам надо сокращать отставание от "Астаны".
Вчера 23:51
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Андрей Аршавин и Георгий Жуков. Фото пресс-службы "Кайрата"
Алматинский "Кайрат" отправился на гостевой матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги с "Акжайыком" без полузащитников Андрея Аршавина и Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Подопечным Кахабера Цхададзе прибыли в Уральск 8 июля прямиком из Литвы, где провели ответный матч Лиги Европы против "Атлантаса". Но не на всех своих игроков может рассчитывать наставник алматинцев: из-за небольшого повреждения таза, полученного еще в первом матче с литовцами, остался дома, Жуков, а Аршавину предстоит отбыть одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Кроме того, по-прежнему в лазарете "Кайрата" находятся фланговые защитники Ермек Куантаев и Станислав Лунин, который из-за травмы ни разу не играл в этом сезоне
Матч "Акжайык" - "Кайрат" состоится 9 июля и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Алматинцы с 40 очками идут на втором месте в таблице КПЛ и уступают восемь баллов "Астане", которая пока провела на одну встречу больше. Что касается "Акжайыка", то он с 15 очками идет на последней, 12-й, строчке.
Подопечным Кахабера Цхададзе прибыли в Уральск 8 июля прямиком из Литвы, где провели ответный матч Лиги Европы против "Атлантаса". Но не на всех своих игроков может рассчитывать наставник алматинцев: из-за небольшого повреждения таза, полученного еще в первом матче с литовцами, остался дома, Жуков, а Аршавину предстоит отбыть одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.
Кроме того, по-прежнему в лазарете "Кайрата" находятся фланговые защитники Ермек Куантаев и Станислав Лунин, который из-за травмы ни разу не играл в этом сезоне
Матч "Акжайык" - "Кайрат" состоится 9 июля и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Алматинцы с 40 очками идут на втором месте в таблице КПЛ и уступают восемь баллов "Астане", которая пока провела на одну встречу больше. Что касается "Акжайыка", то он с 15 очками идет на последней, 12-й, строчке.