Андрей Аршавин и Георгий Жуков пропустят матч "Кайрата" в КПЛ

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 2:0
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 1:2
Рузаевка Иртыш (мол) 5:1
Тобол (мол) Актобе (мол) 0:1
Тараз (мол) Кайсар (мол) 7:0
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 1:1
СДЮШОР №7 Астана (мол) 2:0
Алтай УК Ордабасы (мол) 1:2
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 0:1
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 0:0
Судува Шахтер Сл 2:1
Елгава Ференцварош 0:1
Атлантас Кайрат 1:2
ХИК Коннахс Куэй ГАП 3:0
Лиепая Крузейдерс 2:0
Дунав Иртыш 0:2
Дифферданж 03 Зира 1:2
Рунавик НСИ Динамо Мн 0:2
Сараево Заря Бл 2:1 п. 5:6
Горица Ширак 2:2
Корк Сити Левадия 4:2
Валюр Вентспилс 1:0
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Славен Белупо 1:1
Краснодар Славия П 1:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 3:1
Болгария Казахстан 3:0
Германия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 1:3
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 0:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Даукенов Абдуллаев 1:0 ТКО
Жанузак Бобокалонов 3:0
Нуканов Джианг 1:0 ТКО
Кыргызали Белас 1:0 ТКО
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Зверев Кукушкин 3:2
Дияс Родионова 2:0
Мартич Дияс 2:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Окжетпес 3:0
Атырау Тараз 1:3
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 1:4
Каспий Махтаарал 1:1
Жетысу Кызыл-Жар СК 2:1
Кайрат А Байконур 4:1
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Германия Казахстан 3:0
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Шахтер Окжетпес
Тараз Актобе
Кайсар Атырау
Тобол Акжайык
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кызыл-Жар СК Экибастуз
Махтаарал Жетысу
Шахтер-Булат Кайрат А
Байконур Кыран
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Атырау (мол) СДЮШОР №7
Окжетпес (мол) Жетысу (мол)
Актобе (мол) Акжайык (мол)
Кайсар (мол) Тобол (мол)
Астана (мол) Алтай УК
Иртыш (мол) Тараз (мол)
Ордабасы (мол) Рузаевка
Кайрат М (мол) Шахтер (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Тулевик Калев Силламяэ 22:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Линфилд Селтик 22:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Групповая гонка. Этап 11. Eymet - По (203.5 km) 17:05
Групповая гонка. Этап 12. По - Пейрагюд (214.5 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 13. Сен-Жирон - Фуа (101 km) 18:45
Групповая гонка. Этап 14. Бланьяк - Родез (181.5 km) 17:20
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Астана Арланс Куба Домадорес
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Дардара
Прыжки в воду. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Вышка 10 м. Синхронные прыжки. Финалы (микст) 17:00
Трамплин 1 м.. Финалы (женщины) 20:00
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Финалы 22:30
Синхронное плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
Соло. Техническая программа. Финалы (женщины) 15:00
Плавание. Чемпионат мира по водным видам спорта 2017
5 км. Открытая вода. Финалы 14:00
Хоккей. Хоккей. Контрольные игры 2017/18
Сарыарка Темиртау
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

Андрей Аршавин и Георгий Жуков пропустят матч "Кайрата" в КПЛ

Алматинцам надо сокращать отставание от "Астаны".

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1 Комментариев
Андрей Аршавин и Георгий Жуков. Фото пресс-службы "Кайрата"
Андрей Аршавин и Георгий Жуков. Фото пресс-службы "Кайрата"
Алматинский "Кайрат" отправился на гостевой матч 19-го тура казахстанской премьер-лиги с "Акжайыком" без полузащитников Андрея Аршавина и Георгия Жукова, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Подопечным Кахабера Цхададзе прибыли в Уральск 8 июля прямиком из Литвы, где провели ответный матч Лиги Европы против "Атлантаса". Но не на всех своих игроков может рассчитывать наставник алматинцев: из-за небольшого повреждения таза, полученного еще в первом матче с литовцами, остался дома, Жуков, а Аршавину предстоит отбыть одноматчевую дисквалификацию из-за перебора желтых карточек.

Кроме того, по-прежнему в лазарете "Кайрата" находятся фланговые защитники Ермек Куантаев и Станислав Лунин, который из-за травмы ни разу не играл в этом сезоне 

Матч "Акжайык" - "Кайрат" состоится 9 июля и начнется в 19:00 по астанинскому времени. Алматинцы с 40 очками идут на втором месте в таблице КПЛ и уступают восемь баллов "Астане", которая пока провела на одну встречу больше. Что касается "Акжайыка", то он с 15 очками идет на последней, 12-й, строчке. 
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тигр котовский Сегодня 00:15
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Рейтинг: 418
Два кента халявщика
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