Российский тренер рассказал о переговорах с "Тоболом"

Костанайцы идут на пятом месте в КПЛ.
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Сергей Ташуев. Фото с сайта sportbox.ru
Российский специалист Сергей Ташуев в интервью "Чемпионату" подтвердил информацию о переговорах с "Тоболом".
Ранее Vesti.kz сообщали, что Ташуев прибудет в Астану, где должна состояться его встреча с гендиректором костанайского клуба Николаем Паниным.
58-летний Ташуев известен по работе с "Кубанью", "Анжи", Краснодаром" и донецким "Металлургом". Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.
"Разговариваю с руководством "Тобола" о возможности возглавить клуб, но конкретная информация будет только дня через два, - сказал Ташуев. - Контакты на самом деле были, но за последние полгода таких контактов было пять или шесть. Спичка разгоралась, а потом почему-то гасла, хотя почти во всех клубах я был в шорт-листе. Люди, представляющие спортивную составляющую клубов, и футболисты были готовы сотрудничать, а как доходило до самого главного, всё тормозилось. Тут тоже загадывать не хочу.
Жаль, что заинтересованы нами казахские клубы, а не команды из России. Этим удивлен не только я, но и другие российские тренеры. Это мое мнение, не более того".
Отметим, что предыдущий тренер "Тобола" также был из России - Омари Тетрадзе покинул клуб 26 июня после поражения от "Шахтера" (0:1). Костанайцы уже четвертый сезон подряд меняют наставников по ходу сезона. После 18 проведенных игр клуб идет на пятом месте в чемпионате Казахстана.
Помимо Ташуева, кандидатами на пост главного тренера "Тобола" назывались россиянин Владимир Газзаев и румын Йоан Андоне, уже работавшие в Казахстане. Оба специалиста возглавляли "Актобе", а Андоне еще трудился в "Астане", причем в обоих случаях он принимал команды по ходу сезона.
Ранее Vesti.kz сообщали, что Ташуев прибудет в Астану, где должна состояться его встреча с гендиректором костанайского клуба Николаем Паниным.
58-летний Ташуев известен по работе с "Кубанью", "Анжи", Краснодаром" и донецким "Металлургом". Всего в его тренерской карьере было 17 клубов.
"Разговариваю с руководством "Тобола" о возможности возглавить клуб, но конкретная информация будет только дня через два, - сказал Ташуев. - Контакты на самом деле были, но за последние полгода таких контактов было пять или шесть. Спичка разгоралась, а потом почему-то гасла, хотя почти во всех клубах я был в шорт-листе. Люди, представляющие спортивную составляющую клубов, и футболисты были готовы сотрудничать, а как доходило до самого главного, всё тормозилось. Тут тоже загадывать не хочу.
Жаль, что заинтересованы нами казахские клубы, а не команды из России. Этим удивлен не только я, но и другие российские тренеры. Это мое мнение, не более того".
Отметим, что предыдущий тренер "Тобола" также был из России - Омари Тетрадзе покинул клуб 26 июня после поражения от "Шахтера" (0:1). Костанайцы уже четвертый сезон подряд меняют наставников по ходу сезона. После 18 проведенных игр клуб идет на пятом месте в чемпионате Казахстана.
Помимо Ташуева, кандидатами на пост главного тренера "Тобола" назывались россиянин Владимир Газзаев и румын Йоан Андоне, уже работавшие в Казахстане. Оба специалиста возглавляли "Актобе", а Андоне еще трудился в "Астане", причем в обоих случаях он принимал команды по ходу сезона.