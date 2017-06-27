Владимир Газзаев может возглавить "Тобол" - СМИ

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Владимир Газзаев может возглавить "Тобол" - СМИ

В свое время именно нынешний аким Костанайской области пригласил его в "Актобе".

17 Комментариев
Владимир Газзаев. Фото с сайта zimbio.com
Владимир Газзаев. Фото с сайта zimbio.com

Российский специалист Владимир Газзаев, экс-наставник "Актобе", может возглавить костанайский "Тобол". Об этом сообщает "Советский Спорт".

"Тобол" потерял важные очки и все дальше отдалился от зоны еврокубков. Кресло под Тетрадзе зашаталось, и среди главных претендентов на место у штурвала костанайцев - Владимир Газзаев, который просто блестяще работал в Казахстане два года назад. Владимир Валерьевич прекрасно знаком нынешнему акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, ведь именно он пригласил Газзаева-младшего в "Актобе". Напомним, газзаевское "Актобе" два года назад уверенно шло в чемпионате на первом месте, опережая ту же "Астану" и "Кайрат", причем актюбинцы не знали поражений в 18 матчах", - пишет издание.

Напомним, как стало известно корреспонденту Vesti.kz, "Тобол" расстался с главным тренером Омари Тетрдзе. 36-летний Газзаев уже возглавлял "Актобе" в 2014 и 2015 годах. Под его руководством клуб становился серебряным призером чемпионата и финалистом Кубка Казахстана. Россиянин был отправлен в отставку после вылета из Лиги Европы от эстонского "Нымме Калью".

  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
Аян Касым 26 июня 23:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 24
Не надо этого физрука
Ответить 4
 
Данияр Мертаев 26 июня 23:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1473
Тобол превратится в Актобе.вам это надо болелы Тобола??пишите протест.надеюсь они услышат вас
Ответить 3
 
Серик Жаксыбаев 27 июня 22:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 764
Данияр Мертаев , в чтое время актобе превратился в тобол. Хотя по мне не лучший вариант
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 00:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Ээх, что происходит ((
Ответить 2
 
Blackwolf ! 27 июня 03:55
Статус: МСМК
Рейтинг: 771
Fankz,.....че , че ? ? ? В Казани на открытии помнишь , кто сидел рядом с В.В.П . и ИнФФантино .....Барадюк ! А отец Газаева ....в госдуме .....
Ответить 2
 
Fankz 27 июня 14:25
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Blackwolf !, ну так и пристраивал бы у себя((
Ответить 0
 
Фанат 27 июня 00:23
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1775
с такой ротацией тренеров и игроков из клуба в клуб,мы скоро начнем проигрывать Гибралтару,Фарерам,Люксембургу!!! Одни и те же на сцене!!!!
Ответить 3
 
Алимжан Мендибай 27 июня 00:31
Статус: Профи
Рейтинг: 473
Ой блин мне не нужно из россии
Ответить 4
 
Жумабай Санкубаев 27 июня 00:41
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
Ну вы даёте,нашли тренера!
Ответить 4
 
Бейбут Есмурзин 27 июня 01:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Эй вы что бл сколько можно кормит Российских тренеров дормоедов. Тем более в России ни чего не показали, берите своих или приглашаите из Европы одних и тех же. В Актобе Газаеву повезло просто. Фанаты дайте протест они что хотят то и делают, я понимаю если клубы частные как например в Европе но это же народный бюджет.
Ответить 4
 
Viprin Viprin 27 июня 05:11
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1831
Только не он, он не тренер...
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Сеиткамал Каримсаков 27 июня 09:01
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
подкормленный уже, ручной, поэтому и зовет его акимушка
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123 27 июня 09:09
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1815
Выгнали одного второсортного, принимают другого второсортного безработного тренера
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Zhum 27 июня 11:02
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Да похоже аким оставит и этот клуб у разбитого корыта... Тогда сколько недосчитались лямов,хотя командой крутил даже ЧЛЕН ревизионной комиссии области? А ведь нынешнее тяжкое положение клуба оттуда и происходит,долги то прошлого акима при пофигизме нынещнего...Хорошо если Тобол не ожидает такая судьба.Но у нас все акимы предсказуемы.потому что назначаются...
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Mara 27 июня 11:54
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Cмотрю не мног выбор тренеров у нашего фут. бола. одни и те же по кругу Возможно иностраные тренера не молгут адаптироватся к нашим чиновникам.
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Mara 27 июня 12:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
В своё время (СССР0 в наши совхозы приежали на стройки с Сев. Кавказа , молдоване. Почему ? наши больше просили или те откаты лучше давали ?
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besken omarov 27 июня 12:49
Статус: Юниор
Рейтинг: 68
ПРИГЛАСИТЕ ДРУГОГО ТРЕНЕРА КОТОРЫЙ НЕ РАБОТАЛ КПЛ А УЖ ЛУЧШЕЕ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
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