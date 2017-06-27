Владимир Газзаев может возглавить "Тобол" - СМИ

В свое время именно нынешний аким Костанайской области пригласил его в "Актобе".
Российский специалист Владимир Газзаев, экс-наставник "Актобе", может возглавить костанайский "Тобол". Об этом сообщает "Советский Спорт".
"Тобол" потерял важные очки и все дальше отдалился от зоны еврокубков. Кресло под Тетрадзе зашаталось, и среди главных претендентов на место у штурвала костанайцев - Владимир Газзаев, который просто блестяще работал в Казахстане два года назад. Владимир Валерьевич прекрасно знаком нынешнему акиму Костанайской области Архимеду Мухамбетову, ведь именно он пригласил Газзаева-младшего в "Актобе". Напомним, газзаевское "Актобе" два года назад уверенно шло в чемпионате на первом месте, опережая ту же "Астану" и "Кайрат", причем актюбинцы не знали поражений в 18 матчах", - пишет издание.
Напомним, как стало известно корреспонденту Vesti.kz, "Тобол" расстался с главным тренером Омари Тетрдзе. 36-летний Газзаев уже возглавлял "Актобе" в 2014 и 2015 годах. Под его руководством клуб становился серебряным призером чемпионата и финалистом Кубка Казахстана. Россиянин был отправлен в отставку после вылета из Лиги Европы от эстонского "Нымме Калью".