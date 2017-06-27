"Тобол" расстался с Омари Тетрадзе

Традиционная тренерская чехарда в Костанае продолжается.
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Главный тренер "Тобола" Омари Тетрадзе покинул свой пост и уже попрощался с командой, сообщает корреспондент Vesti.kz.
47-летний российский специалист вчера не явился на послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата "Шахтера". А сегодня Тетрадзе попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.
Омари Тетрадзе принял "Тобол" 30 мая прошлого года, но так и не сумел вывести костанайцев на новый уровень, команда так и обитает в середине турнирной таблицы. За год работы в "Тоболе" он успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.
До "Тобола" Омари Тетрадзе возглавлял российские "Анжи", "Волгу", "Нижний Новгород", "Химки" и "Енисей". В Казахстане он известен по работе с "Жетысу".
В последний раз "Тобол" не менял тренера по ходу сезона в 2013 году, когда команду от начала и до конца чемпионата довел местный специалист Сергей Масленов.
Напомним, что это уже пятая отставка в КПЛ в нынешнем сезоне. Ранее наставников сменили "Атырау", "Актобе", "Окжетпес" и "Шахтер".