"Тобол" расстался с Омари Тетрадзе

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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"Тобол" расстался с Омари Тетрадзе

Традиционная тренерская чехарда в Костанае продолжается.

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8 Комментариев
Омари Тетрадзе. Фото с сайта ФК "Тобол"
Омари Тетрадзе. Фото с сайта ФК "Тобол"

Главный тренер "Тобола" Омари Тетрадзе покинул свой пост и уже попрощался с командой, сообщает корреспондент Vesti.kz.

47-летний российский специалист вчера не явился на послематчевую пресс-конференцию после домашнего поражения от аутсайдера чемпионата "Шахтера". А сегодня Тетрадзе попрощался с командой. Руководство костанайцев уже занято поисками нового наставника.

Омари Тетрадзе принял "Тобол" 30 мая прошлого года, но так и не сумел вывести костанайцев на новый уровень, команда так и обитает в середине турнирной таблицы. За год работы в "Тоболе" он успел стать инициатором расставания с легендами клуба Нурболом Жумаскалиевым и Александром Петуховым.

До "Тобола" Омари Тетрадзе возглавлял российские "Анжи", "Волгу", "Нижний Новгород", "Химки" и "Енисей". В Казахстане он известен по работе с "Жетысу".

В последний раз "Тобол" не менял тренера по ходу сезона в 2013 году, когда команду от начала и до конца чемпионата довел местный специалист Сергей Масленов.

Напомним, что это уже пятая отставка в КПЛ в нынешнем сезоне. Ранее наставников сменили "Атырау", "Актобе", "Окжетпес" и "Шахтер".

  Комментариев: 8
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Комментарии

 
 
Balg 26 июня 22:32
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Устал возглавлять второй состав Астаны
Ответить 1
 
Бейбут Есмурзин 26 июня 22:47
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1352
Да пошёл он осёл, Жумаскалиева назад и ещё некоторых футболистов. Тетрадзе чем лучше отечественных наших тренеров? Байсуфинова пригласить лучше а то ФФК не даёт нашим тренерам сборной работать. Приглашают из России второ сортных тренеров как Бородюк, это для них выгодно.
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Алимжан Мендибай 26 июня 23:00
Статус: Профи
Рейтинг: 473
Бейбут правильно!!!
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Ермен Бекбауленов 26 июня 23:18
Статус: Зритель
Рейтинг: 3
наконец.
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Стратег 26 июня 23:39
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Дублеры Астаны пока без тренера
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Азамат Сейтенов 27 июня 02:21
Статус: Фанат
Рейтинг: 48
Стратег , Дублеры Астаны ? В Тоболе только два игрока Астаны
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123 27 июня 09:06
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1815
На самом деле второсортный тренер.
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Серик Жаксыбаев 27 июня 22:01
Статус: МСМК
Рейтинг: 764
В свое время я радовался, когда его назначили. Но когда пошла чехарда, я уже немного сожалел, но все же думал что клуб заиграет. Но увы ничего не произошло
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