"Тобол" может возглавить Сергей Ташуев

Одного россиянина может сменить другой.
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Российский специалист Сергей Ташуев рассматривается в качестве основного кандидата на пост главного тренера "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.
Руководство костанайцев в срочном порядке ищет замену отправленному в отставку Омари Тетрадзе. Сегодня новый директор клуба Николай Панин прибыл в Астану для переговоров с потенциальным кандидатом. Им является 58-летний Сергей Ташуев, мало известный за пределами России. Вполне возможно, что именно он возглавит "Тобол" на следующей неделе.
Сергея Ташуева нельзя назвать маститым специалистом, за его плечами нет работы в суперклубах России вроде "Спартака", ЦСКА и "Зенита". Но у него огромный опыт работы со скромными клубами, преимущественно из второй лиги России - "Автозапчасть", "Фабус", "Луховицы", "Автодор", "Спартак"-МЖК, "Салют Энергия", "Звезда" и так далее. В качестве ассистента он работал в "Крыльях Советов", "Сатурне", "Тереке". Самостоятельно на более или менее высоком уровне ему довелось потрудиться в "Краснодаре" на заре его становления, в "Спартак-Нальчике", "Анжи" и "Кубани". Был в его карьере и небольшой период за пределами России - в сезоне 2013/2014 он возглавлял донецкий "Металлург".
Напомним, что ранее СМИ также сватали в "Тобол" и бывших тренеров "Актобе" Владимира Газзаева и Йоана Андоне.