"Тобол" может возглавить Сергей Ташуев

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Результаты
Сегодня
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:4
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:0
Янь Чай Канберра Хит 0:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
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"Тобол" может возглавить Сергей Ташуев

Одного россиянина может сменить другой.

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10 Комментариев
Сергей Ташуев. Фото с сайта eurosport.ru
Сергей Ташуев. Фото с сайта eurosport.ru

Российский специалист Сергей Ташуев рассматривается в качестве основного кандидата на пост главного тренера "Тобола", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Руководство костанайцев в срочном порядке ищет замену отправленному в отставку Омари Тетрадзе. Сегодня новый директор клуба Николай Панин прибыл в Астану для переговоров с потенциальным кандидатом. Им является 58-летний Сергей Ташуев, мало известный за пределами России. Вполне возможно, что именно он возглавит "Тобол" на следующей неделе.

Сергея Ташуева нельзя назвать маститым специалистом, за его плечами нет работы в суперклубах России вроде "Спартака", ЦСКА и "Зенита". Но у него огромный опыт работы со скромными клубами, преимущественно из второй лиги России - "Автозапчасть", "Фабус", "Луховицы", "Автодор", "Спартак"-МЖК, "Салют Энергия", "Звезда" и так далее. В качестве ассистента он работал в "Крыльях Советов", "Сатурне", "Тереке". Самостоятельно на более или менее высоком уровне ему довелось потрудиться в "Краснодаре" на заре его становления, в "Спартак-Нальчике", "Анжи" и "Кубани". Был в его карьере и небольшой период за пределами России - в сезоне 2013/2014 он возглавлял донецкий "Металлург".

Напомним, что ранее СМИ также сватали в "Тобол" и бывших тренеров "Актобе" Владимира Газзаева и Йоана Андоне.

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Askar Сегодня 13:36
Статус: Зритель
Рейтинг: 8
Опять россиский шлак. Идите тогда сразу в первую лигу не тратьте зря время и нервы болельщиков.
Ответить 1
 
Аян Касым Сегодня 13:39
Статус: Юниор
Рейтинг: 53
Талгат Байсуфидинов
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 16:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Талгат Байсуфинов
Ответить 0
 
Шах Ермекулы Сегодня 13:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Да, на те же грабли(
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 14:12
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Россияне не могут быть тренерами так как Россия не футбольная страна развития в футболе нет одно отмывание денег
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 14:15
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Лучше пусть свой чем россияне или заполаните бразильцами тренерами наш чемпионат толку больше будет вон пример Какау мини кайрат
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тигр котовский Сегодня 14:32
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Везде россияне кто они такие что их пихают за хорошие откаты в Атырау тоже россиянин в ордабасы россиянин в Актобе россиянин в сборной тоже россиянин наш футбол коррупция
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Fankz Сегодня 14:45
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Уж лучше Тетрадзе оставили бы.
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Blackwolf ! Сегодня 16:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 790
Fankz,.....это тренер сб. KZ ......своих "друЖБАнов" пристраевает ! не забываем открытие в Казани ......
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Fankz Сегодня 16:11
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Blackwolf !, да-да, открытие...
Ну тогда это вообще ни в какие ворота, что "Тобол" с ним поднимется выше 5-го места?
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