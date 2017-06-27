"Тобол" представил нового директора клуба

Костанайский клуб идет на пятом месте в КПЛ.
27 июня 13:14
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Фото пресс-службы "Тобол"
Костанайскому "Тоболу" представлен новый руководитель. Им стал Николай Панин, информирует пресс-служба клуба.
Коллективу клуба нового директора представил заместитель акима области Марат Жундубаев.
- От акима хотел бы передать слова благодарности Талгату Акимжановичу - трудные времена были, разные времена были, хорошо справлялся. Изъявил желание, не в первый раз, уйти. Пожелаем успехов!
Совет директоров принял решение назначить Панина Николая Борисовича. Вы его все знаете. Неоднократно возглавлял клуб. Последнее место работы в "Окжетпесе". Прошу любить и жаловать.
Жизнь не стоит на месте, скоро переедете на новый стадион, подберете нового тренера. Выполните все задачи, которые перед вами ставятся, - отметил Жунудубаев.
Коллективу клуба нового директора представил заместитель акима области Марат Жундубаев.
- От акима хотел бы передать слова благодарности Талгату Акимжановичу - трудные времена были, разные времена были, хорошо справлялся. Изъявил желание, не в первый раз, уйти. Пожелаем успехов!
Совет директоров принял решение назначить Панина Николая Борисовича. Вы его все знаете. Неоднократно возглавлял клуб. Последнее место работы в "Окжетпесе". Прошу любить и жаловать.
Жизнь не стоит на месте, скоро переедете на новый стадион, подберете нового тренера. Выполните все задачи, которые перед вами ставятся, - отметил Жунудубаев.