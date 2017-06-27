Соперник "Иртыша" по Лиге Европы потратил 15 часов и два авиарейса на дорогу до Павлодара

Команда также проехала больше 500 километров на автобусе.
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Игроки "Дунава". Фото с официального сайта клуба
Болгарский "Дунав" потратил 15 часов на дорогу до Павлодара, куда он прибыл для встречи с "Иртышом" в рамках первого раунда квалификации Лиги Европы. Об этом сообщает TopSport.bg.
Сначала "Дунав" на автобусе добрался из Русе до Стамбула, преодолев 565 километров. Из столицы Турции болгарский клуб вылетел в Астану, где пересел на рейс до Павлодара и прибыл на место проведение игры за сутки до стартового свистка.
Матч "Иртыш" - "Дунав" пройдет сегодня, 29 июня, и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет ПФЛК-ТВ. Явным фаворитом этой встречи букмекеры называют "Иртыш".
Сегодня стартовый матч в Лиге Европы проведет и "Кайрат", который в 20:45 по времени Астаны примет литовский "Атлантас". А вот "Ордабасы" первую игру проведет в гостях - в ночь с 29 на 30 июня шымкентцы встретятся с боснийским "Широки Бриегом".
Ответные встречи казахстанских клубов в Лиге Европы запланированы на 6 июля.
Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Ордабасы" и "Иртыша" в Лиге Европы
Сначала "Дунав" на автобусе добрался из Русе до Стамбула, преодолев 565 километров. Из столицы Турции болгарский клуб вылетел в Астану, где пересел на рейс до Павлодара и прибыл на место проведение игры за сутки до стартового свистка.
Матч "Иртыш" - "Дунав" пройдет сегодня, 29 июня, и начнется в 20:00 по астанинскому времени. В прямом эфире игру покажет ПФЛК-ТВ. Явным фаворитом этой встречи букмекеры называют "Иртыш".
Сегодня стартовый матч в Лиге Европы проведет и "Кайрат", который в 20:45 по времени Астаны примет литовский "Атлантас". А вот "Ордабасы" первую игру проведет в гостях - в ночь с 29 на 30 июня шымкентцы встретятся с боснийским "Широки Бриегом".
Ответные встречи казахстанских клубов в Лиге Европы запланированы на 6 июля.
Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Ордабасы" и "Иртыша" в Лиге Европы