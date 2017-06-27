Букмекеры сделали прогноз на первые матчи "Кайрата" и "Иртыша" в Лиге Европы

Обе команды начнут турнир с домашней игры.
Вчера 23:00
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Коллаж с официального сайта УЕФА
Завтра, 29 июня, "Кайрат" и "Иртыш" стартуют в первом раунде квалификации Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Обе казахстанские команды первую игру проведут дома. "Кайрат" примет литовский "Атлантас", а "Иртыш" встретится с болгарским клубом "Дунав". Матч в Павлодаре начнется в 20:00 по астанинскому времени, а игра в Алматы - в 20:45.
Явным фаворитом своего матча является и "Иртыш". Коэффициент Tennisi.kz на победу павлодарцев в завтрашней игре составляет 1.36, на ничью - 4.55, а на победу "Дунава" - 8.20.
Отметим, что третьим представителем Казахстана в Лиге Европы является "Ордабасы". Первый матч против боснийского "Широки Бриега" шымкентцы проведут в гостях в ночь с 29 на 30 июня.
Добавим, что ответные встречи первого раунда Лиги Европы запланированы на 6 июля.
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Обе казахстанские команды первую игру проведут дома. "Кайрат" примет литовский "Атлантас", а "Иртыш" встретится с болгарским клубом "Дунав". Матч в Павлодаре начнется в 20:00 по астанинскому времени, а игра в Алматы - в 20:45.
Букмекерская контора Tennisi.kz на первую встречу "Кайрата" и "Атлантаса" предлагает следующие коэффициенты: победа хозяев - 1.11, ничья - 7.90, победа литовцев - 21.
Явным фаворитом своего матча является и "Иртыш". Коэффициент Tennisi.kz на победу павлодарцев в завтрашней игре составляет 1.36, на ничью - 4.55, а на победу "Дунава" - 8.20.
Отметим, что третьим представителем Казахстана в Лиге Европы является "Ордабасы". Первый матч против боснийского "Широки Бриега" шымкентцы проведут в гостях в ночь с 29 на 30 июня.
Добавим, что ответные встречи первого раунда Лиги Европы запланированы на 6 июля.
Свои ставки на все спортивные события вы можете сделать здесь.