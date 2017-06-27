ПФЛК-ТВ в прямом эфире покажет матч Лиги Европы "Иртыш" - "Дунав"

Казахстанские телеканалы не будут показывать встречу.
27 июня 23:38
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Фото с сайта ФК "Иртыш"
В связи с отсутствием прямой трансляции матча квалификационного этапа Лиги Европы УЕФА "Иртыш" - "Дунав" на казахстанских телеканалах встреча будет показана в эфире ПФЛК-ТВ, сообщается на сайте Лиги.
Также ПФЛК достигла договоренности об обмене телевизионными сигналами с болгарской стороной. Это означает, что будут показаны оба матча павлодарцев с болгарским клубом.
Начало прямой трансляции первого матча - 29 июня в 19:50 по времени Астаны. Вторая игра состоится в Болгарии, 6 июля, начало прямого эфира в 22:50 по времени Астаны.