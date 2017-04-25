На 99 процентов уверен, что футзал не включат в структуру футбольных клубов КПЛ - Николай Иванов

По его словам, для реализации данного проекта необходима политическая воля.

Бывший президент Федерации футбола Казахстана (ФФК) Ерлан Кожагапанов планировал в 2018 году обязать клубы премьер-лиги в своей структуре иметь футзальную команду, передает корреспондент Vesti.kz.



Однако нынешний руководитель футбольного хозяйства Сеильда Байшаков рассказал, что данное решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны клубов. И в настоящее время ПФЛК проводит консультации с ними по этому вопросу. Впрочем, это нисколько не удивило футзального функционера Николая Иванова, считающего, что нет почвы для реализации такого проекта.



"Это решение притянуто за уши, потому что футзал по стране не развит. Тренеров и баз нет, вследствие чего футбольные клубы не заинтересованы в том, чтобы иметь в своей структуре футзальные команды. Да, есть результат у футзальной сборной. Но я абсолютно не представляю, как можно такое решение реализовать на деле. Мы потеряли "Тулпар" в Караганде, о других не футзальных регионах и речи нет. Не удивлен, что это решение вызвало протест у руководства футбольных клубов.



Для его реализации должна быть политическая воля или нужно разрабатывать программу "мини-футбол в школах". Должны быть еще отделения футзала при футбольных клубах и СДЮСШОР. Футзал нужно развивать с низов, а не искусственно вводить в структуру футбольных клубов. Надо сначала воспитать кадры. А просто так навязать не получится. В этом может быть заинтересован только футзальный "Кайрат", так как ему необходим чемпионат, чтобы играть в Кубке УЕФА. Плюс в Караганде и Рудном думают о футзале, а остальным мини-футбол не нужен.



А почему футбольные клубы против введения футзальных команд? Потому что все они финансируются из госбюджета. Основная проблема в том, что нет почвы для реализации данного проекта. А так, обязать играть можно во что угодно, хоть на конях. На 99 процентов уверен, что футзал не включат в структуру футбольных клубов КПЛ. Таковы реалии", - объяснил свою позицию Николай Иванов.



Отметим, что из клубов КПЛ свою футзальную команду в структуре пока имеет только "Актобе". Также мини-футбольная команда имеется у "Жетысу", выступающего в первой лиге.



В нынешнем чемпионате Казахстана по футзалу участвовали всего пять команд - "Кайрат", "Аят", "Актобе", "Жетысу", "СДЮШОР №7". Золотые медали завоевали кайратовцы, которые на 14 очков опередили занявшего второе место рудненский "Аят". "Бронза" досталась "Актобе".