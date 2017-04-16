Будут ли клубы КПЛ с 2018 года иметь в своих структурах футзальную и женскую команды?

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Футбол. Чемпионат Германии 2016/17
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ЦСКА М Ростов 0:0
Спартак М Зенит 2:1
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Атлетик Лас-Пальмас 5:1
Спортинг Х Реал М 2:3
Атлетико М Осасуна 3:0
Барселона Реал Сосьедад 3:2
Леганес Эспаньол 0:1
Валенсия Севилья 0:0
Гранада Сельта 0:3
Футбол. Чемпионат Италии 2016/17
Интер Милан 2:2
Пескара Ювентус 0:2
Рома Аталанта 1:1
Наполи Удинезе 3:0
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Каспий Байконур 1:2
Махтаарал Кызыл-Жар СК 2:1
Кыран Экибастуз 3:0
Жетысу Кайрат А 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Атырау
Шахтер Тобол 1:1
Кайсар Иртыш 1:1
Окжетпес Астана 0:3
Тараз Акжайык 0:0
Кайрат Ордабасы 3:0
Актобе Шахтер
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2016/17
Бохум Гройтер Фюрт 1:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Динамо См Бухоро 3:1
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Минск Шахтер Сл 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Алтай УК Атырау (мол) 4:1
Жетысу (мол) Актобе (мол) 4:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Толеген Лисица 1:0
Ашкеев Кэмерон 1:0 ТКО
Нурсултанов Ольвера 1:0 ТКО
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Амстел Голд Рейс" 2017
Групповая гонка. Финал 261 км. 14:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Словения Казахстан 1:2 Б
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 5:2
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2016/17
Металлург Мг СКА 3:5
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 4:7
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Номад Темиртау 3:2
Номад Темиртау 1:4
Футзал. Контрольные игры 2016/17
Кайрат Синара 2:0
Кайрат Синара 4:4
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Астана Химки 87:90
Баскетбол. XXV-й чемпионат Казахстана среди женских команд 2016/17
Астана (фарм) Иртыш 59:88
Тигры Астаны Окжетпес 88:52
Баскетбол. Первенство Казахстана среди мужских команд Высшей лиги 2016/17
Капшагай Казыгурт 92:82
Алматинский Легион Тобол 100:89
Казыгурт Капшагай 53:78
Тобол Алматинский Легион 97:98
Теннис. Турнир серии ITF - "Шымкент (Казахстан) - 2017"
Керимбаева Кружкова 2:0
Керимбаева Хабибулина 2:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Наньнин (Китай) - 2017"
Дияс Лю 2:0
Дияс Ли 2:0
Теннис. Турнир ATP Монте-Карло (Монако) 2017
Кукушкин Болелли 0:2
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Миддлсбро Арсенал 01:00
Футбол. Ла Лига Испании 2016/17
Алавес Вильярреал 00:45
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Астана Химки 87:90
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Групповая гонка. Этап 1. Kufstein - Инсбрук (142.3 km) 16:00
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 09:30
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Кельн Хоффенхайм 00:30
Бавария Майнц 19:30
Шальке-04 РБ Лейпциг 21:30
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Миддлсбро Арсенал 01:00
Вест Хэм Юнайтед Эвертон 20:00
Бернли Манчестер Юнайтед 19:15
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Футбол. Чемпионат России 2016/17
Уфа ЦСКА М 20:00
Зенит Урал 17:00
Ростов Спартак М 19:30
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Севилья Гранада 00:45
Малага Валенсия 17:00
Вильярреал Леганес 20:15
Эспаньол Атлетико М 00:45
Сельта Бетис 20:15
Реал М Барселона 00:45
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Сассуоло Наполи 16:00
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Ювентус Дженоа 00:45
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Атырау Окжетпес
Астана Тараз
Акжайык Кайсар
Ордабасы Тобол
Иртыш Кайрат 14:00
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Шахтер-Булат Каспий
Кайрат А Экибастуз
Махтаарал Кыран
Байконур Жетысу
Футбол. Лига чемпионов 2016/17
Лестер Сити Атлетико М 00:45
Реал М Бавария 00:45
ФК Монако Боруссия Д 00:45
Барселона Ювентус 00:45
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Бешикташ Лион 01:05
Шальке-04 Аякс 01:05
Генк Сельта 01:05
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Нымме Калью Тулевик 22:00
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Айнтрахт Бр Бохум 17:30
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Бухоро Машъял 17:00
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Тобол (мол) Рузаевка
Акжайык (мол) Ордабасы (мол)
Шахтер (мол) Иртыш (мол)
Жетысу (мол) Кайсар (мол)
СДЮШОР №7 Актобе (мол)
Астана (мол) Кайрат М (мол)
Атырау (мол) Окжетпес (мол)
Тараз (мол) Алтай УК
Футбол. Кубок Казахстана по футболу 2017
Кызыл-Жар СК Ордабасы
Тобол Шахтер
Махтаарал Окжетпес
Иртыш Кайсар
Кыран Атырау
Акжайык Актобе
Жетысу Астана
Кайрат Тараз 19:30
Футбол. Чемпионат Беларуси 2017
Шахтер Сл Динамо Бр 22:30
Хоккей. Хоккей. Международные товарищеские матчи 2016/17
Италия Казахстан 23:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2016/17
Динамо Блш Торпедо УК 22:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2016/17
Реактор (мол) Красная Армия (мол) 21:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 20:00
Красная Армия (мол) Реактор (мол) 16:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2016/17
Темиртау Номад 19:00
Темиртау Номад 19:00
Номад Темиртау 19:00
Хоккей. Чемпионат Мира по хоккею 2016/17. Дивизион I группа А
Украина Венгрия 16:30
Южная Корея Польша 20:00
Австрия Казахстан 23:30
Казахстан Южная Корея 20:00
Польша Украина 23:30
Венгрия Австрия 23:30
Велоспорт. Многодневная гонка высшей категории "Альпийский Тур" 2017
Групповая гонка. Общий зачет 08:00
Групповая гонка. Этап 2. Инсбрук - Innervillgraten (181.3 km) 15:00
Групповая гонка. Этап 3. Villabassa - Funes (143.1 km) 14:40
Групповая гонка. Этап 4. Bolzano - Клес (165.3 km) 15:10
Групповая гонка. Этап 5. Smarano - Trento (192.5 km) 14:40
Велоспорт. Элитная однодневная гонка "Флеш Валонь" 2017
Групповая гонка. Финал 204,5 км. 15:30
Велоспорт. Классическая монументальная однодневная велогонка "Льеж - Бастонь - Льеж" 2017
Групповая гонка. Финал 258 км.
Теннис. Кубок Федерации 2017
Канада Казахстан
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Циндао (Китай) -2017"
Лю, Чжэн Недовесов, Сьен-Йин 09:30
Мартин Недовесов 08:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Чжэнчжоу (Китай) -2017"
Дияс Хань 10:00
Бокс. Всемирная Серия Бокса 2016/17
Patriot Boxing Team Узбек Тайгерс 21:00
Чайна Драгонс Астана Арланс 17:30
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Ешенов МакГурк
Журавский Муча
Шарибаев Рамзи
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2016/17
Енисей Химки 15:10
Баскетбол. XXV-й Чемпионат Казахстана среди мужских команд Национальной лиги 2016/17
Барсы Атырау Каспий 16:45
Астана Тобол 19:00
Обсуждаемые

Лучший гол седьмого тура КПЛ?

Будут ли клубы КПЛ с 2018 года иметь в своих структурах футзальную и женскую команды?

На этот вопрос ответили в ФФК.

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12 Комментариев
Фото с сайта fanatik.kz
Фото с сайта fanatik.kz

Бывший президент Федерации футбола Казахстана (ФФК) Ерлан Кожагапанов планировал в 2018 году обязать клубы премьер-лиги в своей структуре иметь футзальную и женскую команды. Также он намеревался по стране построить семь полноразмерных крытых футбольных манежей.

Но впоследствии в федерации произошли кадровые изменения. Ерлан Кожагапанов ушел, а его место занял Сеильда Байшаков. Соответственно, нам хотелось узнать позицию нового руководителя футбола по вышеупомянутым решениям, а именно: будет ли он придерживаться выбранной предшественником линии, в связи с чем ФФК был отправлен запрос. Недавно оттуда пришел ответ, с которым и знакомим читателей Vesti.kz.


- 12 апреля 2016 года в Алматы состоялось заседание Исполнительного комитета Федерации футбола Казахстана, на котором было утверждено требование, согласно которому клуб - участник чемпионата обязан иметь в своей структуре одну футзальную команду и одну команду по женскому футболу. Данное положение на 2017 год должно было носить рекомендательный характер, а с 2018 года приобрести характер обязательного требования. Будет ли это решение полностью реализовано в следующем сезоне?

- Данное решение вызвало неоднозначную реакцию со стороны клубов. В настоящее время ПФЛК проводит консультации с руководителями клубов по этому вопросу. Окончательное решение о введении обязательного требования по наличию в составе клубов футзальной и женской команд будет вынесено на ближайший совет лиги.

- Также предыдущим руководством ФФК прорабатывался вопрос о строительстве в течение трех-четырех лет семи полноразмерных футбольных манежей в регионах при софинансировании местных акиматов и с использованием средств, выделяемых ФИФА. Будет ли этот проект доведен до конца новым руководством ФФК?

- В федерации проекта строительства семи полноразмерных футбольных манежей не существует и не существовало, поэтому и "доводить до конца" нечего, так как ничего не начиналось. Было высказано только намерение о строительстве крытых футбольных манежей и представлено прессе как свершившийся факт. Стоимость таких сооружений достаточно высока и может составить от шести до десяти миллионов евро. В настоящее время ФИФА не выделяла средств для строительства футбольных манежей в Казахстане.

- Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) дополнительно инвестирует по одному миллиону евро каждой ассоциации, входящей в его состав. На что в последующем эти средства будут потрачены ФФК?

- Все средства, выделяемые УЕФА, являются целевыми. То есть перед тем как деньги будут направлены национальным федерациям, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сам определяет цели, на которые они будут потрачены. Как только мы получим информацию от УЕФА, мы дадим ее на нашем официальном сайте. 

Отметим, что из клубов КПЛ свою футзальную команду в структуре пока имеет только "Актобе". 

  Комментариев: 12
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Комментарии

 
 
ТТ 44 Вчера 16:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1981
Ахахахаухаухаухаухухаха ..... Не было екрытых монежей.....
Ответить -1
 
Алтай Калимов Вчера 16:11
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1329
Кожагапанов врал по ходу в свое время, так получается? Ведь именно это приводили в его оправдание. Мда.
Ответить 0
 
Ulan Mukash Вчера 16:20
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Байшақов та қолынан боқ келмейтін мылжың бірдеңе сияқты ғой
Ответить 6
 
Nurken Toishyev Вчера 23:01
Статус: Профи
Рейтинг: 458
Ulan Mukash,сиякты емес,дал солай
Ответить 1
 
kumkol service Вчера 16:50
Статус: Профи
Рейтинг: 415
короче, все понятно, кожаного убрали из за этого, он хотел развивать, но ему указал на дверь, байшакова так для виду поставил.
Ответить 0
 
Алтай Калимов Вчера 18:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1329
kumkol service, не фига не понятно. Кожанный твой врал обещал выдавал за правду, интригант и все! Зачем новому пред.ффк обещать построить к сроку если даже ничего нет и не начиналось. Правильно сказал нету ничего и все
Ответить -1
 
Жумабай Санкубаев Вчера 17:08
Статус: Профи
Рейтинг: 373
...Короче всё на прежнем уровне-ничего господа! А почему ФИФА и УЕФА должно финансировать на манежи строящиеся у нас в Казахстане?Это уже перебор!
Ответить 0
 
Марс Венера Вчера 17:24
Статус: Юниор
Рейтинг: 94
С каких пор должен выделять деньги на стадионы ФИФА и УЕФА? От шести до десяти миллионов евро можно построить стадионы в каждом городе на 5000-10000 человек. Они недорогие. Если не брать легионеров один год и не тратить на взятки в карман чиновникам то можно за один сезон закончить все. Только с такими президентами ФФК наврятли такое получится добиться.
Ответить 3
 
Стратег Вчера 18:15
Статус: Дублёр
Рейтинг: 106
Надо до ума довести что есть а уже потом думать о крытых манежах.Кроме Алматы нигде нет нормального газона.Вот о чем надо сейчас думать
Ответить -1
 
Санек Васильев Вчера 19:41
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1237
Короче ясно, ничего нового не предложил Байш. Да и как он мог бы если был замом у Кожаного. И с какой стати Уефа должен выделять на сттроительство манежей?
Ответить -2
 
123 Вчера 19:58
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1701
Кожагопанов хоть пытался изменить футбол к лучшему, а Байшаков вообще ничего не хочет делать, так и будем сидеть в собственном болоте. Допустим Кожа кидал обещания, но хотя бы половину обещанного сделал бы и было бы больше чем молчание и бездействие Байша. Он пенсионер и ему ничего не надо.
Ответить 1
 
Nurken Toishyev Вчера 23:30
Статус: Профи
Рейтинг: 458
123,как-то раз случайно оказался в компании нескольких футболистов команды из первой шестерки премьер лиги РК и одного известного футбольного функционера работавшего при Кожагапанове.Так-вот,этот футбольный фунционер с нескрываемой радостью сообщил присутсвующим,что он на днях вместе с Кожагапановым был на приеме в правительстве страны,где как раз и обсуждался вопрос строительства футбольных стадионов,и вроде бы вопрос с финансированием этого проекта решился положительно.Как говорится,,за что купил,за то и продал".Поэтому, сколько бы Кожагапанова не ругали,кажется человек хотел и старался что-то изменить к лучшему
Ответить 0
 